Новый тренер изменил финалиста Лиги чемпионов до неузнаваемости. В шоке будет даже «Реал»

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вчера, 13:01

А ведь в прошлый раз играли совсем недавно.

Не хватает принципиальности после финала из-за пары потерь

«Реал» против «Боруссии» – красивейшая вывеска, которая повторяет недавний финал Лиги чемпионов. Матч знаковый во всех отношениях – при этом пары мелочей противостоянию всё-таки не хватает. Речь именно о продолжении того финального поединка.

Дело в том, что на финал ЛЧ -2024 пришлось сразу несколько прощаний. Причём с такими футболистами, которые являются лицом своей эпохи. С капитанской повязкой «сливочных» выводил Начо – воспитанник, всю карьеру считавшийся теневым героем родного клуба. Теперь он играет в Саудовской Аравии. В опорной с первых минут играл Тони Кроос – хавбек с радиоуправляемыми передачами любой дальности.

По ту сторону во втором тайме на матч всей жизни вышел Марко Ройс – вечно второй, но преданный «чёрно-жёлтым» цветам. Даже в моменты, когда Левандовски и другие именитые игроки соблазнялись «Баварией» и прочими грандами.

Они фактом своего прощального матча сделали тот финал колоритным. Поэтому то, что предстоит увидеть сегодня – скорее следующий том с новыми героями. Но не история полноценного реванша с давними любимчиками.

Анчелотти выбрал подход к Мбаппе

Летом уже был один новичок, вокруг которого закрутился побочный сюжет финала – Джуд Беллингем стремительно ворвался в «Реал» и стал лидером, перейдя как раз из «Боруссии».

Теперь же за Джудом признан статус лидера, он даже успел за ЗМ побороться (вероятнее всего, проиграл). Но на сцену вступает новый персонаж. Теперь в костяк «сливочных» надо интегрироваться Килиану Мбаппе. Французу тяжело забивать, он медленно обживается в новой команде. Но ему повезло с тренером – Анчелотти отмечает:

[Требую от Мбаппе] чтобы он забивал голы. Я предпочитаю, чтобы он забивал, а не занимался прессингом. Роль центрального нападающего не изменилась, я прошу то же, что просил у Карима [Бензема].

Бензема в первый сезон после возвращения Анчелотти сверкнул так ярко, как до этого не сверкал – и взял «Золотой мяч». Давно известно, что итальянец умеет работать с амбициозными футболистами. Килиан – как раз такой. И он новичок в команде, которая почти полностью составлена из игроков с подобным характером. Тут процесс адаптации в разы сложнее. И он проходит в том числе через матчи с «Боруссией».

Новый шанс Лунина

Андрею до сих пор обидно за финиш прошлого сезона. Он сделал всё, чтобы побороться за место основного. Или хотя бы за стартовый состав в финале. Украинец отлично подстраховал, когда Тибо слёг с серьёзной травмой, был надёжен, вытащил важнейшие матчи плей-офф ЛЧ . Благодаря ему команда зашла так далеко. И после всего этого появилось сообщение, что Андрей не сможет сыграть с «Боруссией» по состоянию здоровья.

После такого легко могут опуститься руки – что ещё нужно было сделать, чтобы усадить Куртуа на скамейку? Сейчас у Андрея появляется новый шанс. Бельгиец снова не сможет сыграть – Лунину остаётся выйти и сыграть так, будто сейчас, а не в июне команды были в финале ЛЧ .

Абсолютно другая «Боруссия»

Эдин Терзич у руля дортмундцев не оставил никого равнодушным. Его либо клеймили за ненадёжность и нестабильность, либо обожали за сенсационные результаты. Второй сезон правда получился противоречивым, стороны всё же решили расстаться.

Но со сменой тренера кардинально изменился и стиль. «Боруссия» Терзича отдавала мяч и инициативу, сама же разгонялась в контратаках, на пространстве. Это был вертикальный футбол – и потому тот же дриблёр Санчо в него хорошо вписался. На смену пришёл Нури Шахин – и турецкий менеджер требует активности на мяче, больше инициативы, стремится играть первым номером.

Как же удивительно видеть «шмелей», недавно живущих за счёт быстрых выпадов, в позиционных атаках! Такова новая реальность.

Стиль Шахина сейчас – размен ударами

Нацеленность на атаку, принципиальность владения и совершенно другой стиль предшественника – эти факторы разжигают пожар в каждом матче «Боруссии». Команда медленно адаптируется к новому тренеру – поэтому забивает сама и даёт это делать сопернику. В первых трёх встречах сезона они пропустили только раз. Две победы и ничья.

Зато потом стали напоминать боксёра, который забил на блок. 4:2 с «Хайденхаймом» – 1:5 в следующем туре от «Штутгарта». 4:2 с «Бохумом» – 1:2 от «Униона» спустя неделю. Теперь трудовые 2:1 с «Санкт-Паули». Под руководством Шахина «Боруссия» повеселела – но разучилась действовать надёжно. Сам менеджер после разгрома от «Штутгарта» отмечал, что e «чёрно-жёлтых» возникают проблемы даже в азах:

Нам не хватало базовых вещей, поэтому и произошло то, что случилось сегодня. Мы играли плохо с первой и до последней минуты. Перед матчем мы были в тонусе, на ходу. Но то, как мы играли [сегодня], не имеет отношения к физической усталости. Можно найти миллион оправданий, но ни одно из них не будет уместным. Очень слабая игра, «Боруссия» не имеет права так играть.

Это всё, что нужно знать о состоянии финалиста прошлой ЛЧ .

Прогноз Soccer.ru: Проект Шахина оценивать рано – он слишком авантюрный, и «Боруссия» уже порядком натерпелась от этого. Но стоит дать ему развить мысль – вполне вероятно, что получится нечто стоящее при должных вложениях. Но с «Реалом» «Боруссия» играет в своём текущем состоянии. Точно будет крупный счёт, поскольку дортмундцы дадут «сливочным» разгуляться. И не верится, что мадридцы дома этим не воспользуются. Поставим на победу «Реала».