У «Баварии» снова неожиданный конкурент. К титулу ведут тренер-воспитанник и звезда ПСЖ

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23 октября 2024, 20:25

Команда созрела.

Амбициозному клубу требовалось время

«Лейпциг» – клуб с небольшой историей. Если сравнивать с такими гигантами, как «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал» и другие – это вообще песчинка в пустыне. И у такого клуба уже была по-настоящему глобальная эпоха. «Лейпциг» начал триумфальный подъём с Юлианом Нагельсманном – свежем веянием в тренерском цеху. Да, ещё при Ральфе Хазенхюттле коллектив сенсационно взял серебро сразу после выхода из Второй Бундеслиги. Но именно слишком молодой менеджер закрепил за «Лейпцигом» статус глобального проекта, одного из грандов Германии.

Эта глава ожидаемо закончилась – невозможно было удержать Юлиана от перехода в «Баварию». После такого был неизбежен откат и период поиска. Попробовали с Джесси Маршем, потом привели Доменико Тедеско. Это вообще был разрыв шаблона – экс-коуч «Спартака» меньше кого-либо подходил «Лейпцигу» стилистически. Мимолётный успех сменился просадкой в сезоне-22/23 – снова вернулись к поиску.

И тогда же пригласили специалиста, который отлично знал требования в системе «Ред Булл». Марко Розе родился в Лейпциге, там же начинал карьеру игрока – и путь главного тренера тоже. Но то были другие клубы. При этом огромное влияние оказал период в «Зальцбурге» – одном из клубов «Ред Булл». Там он провёл шесть лет. Начинал с юношеских команд и постепенно дорос до основной. Оттуда отправился в Бундеслигу, примерялся к чемпионату в Мёнхенгладбахе и Дортмунде. Словом, проделал огромный путь, чтобы вернуться в родной город готовым.

Новая глава – выросшие лидеры

Речь о готовности начать новый виток в истории «Лейпцига». Для этого нужны были огромные усилия и поступательное движение в конкретном направлении. Менеджер ударно начал и в первый же свой сезон в клубе принёс бронзовые медали. На следующий год были уже четвёртыми, но боссы не торопились расставаться с наставником. Было понятно, что команда в стадии обновления, формирования нового костяка.

Лоис Опенда и Беньямин Шешко пришли в команду летом 2023 года, им только предстояло освоиться на новом уровне. В периоде адаптации нуждался и молодой талант ПСЖ Хави Симонс. Другие приобретения того сезона – Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер, Эль Шадайлле Битшиабу. Все те, кто сейчас составляют стартовою обойму. Те же Шешко, Опенда и Симонс вообще выросли в ключевых игроков атаки команды. Бельгийский форвард в первый же сезон стал главным бомбардиром клуба в чемпионате и идёт в лидерах сейчас, Шешко забивает реже, но даёт объём – и уже приковал внимание европейских грандов. Симонс был бы для «Лейпцига» главным активом, подбери они его прежде, чем тот сверкнёт на взрослом уровне. Теперь это футболист, которого ПСЖ отпустит только за очень жирный ценник. При этом в нём пока нет острой нужды – поэтому хавбека отправляют по арендам. «Лейпцигу» на руку – полузащитник даёт исключительное качество на своей позиции.

Лучшее время ворваться в гонку

Сам коллектив давно созрел. Есть качественный и крепко сбитый костяк, есть топ-тренер с понятными идеями. На это наслаивается благоприятная ситуация в чемпионате – сейчас самое время бороться за топ-3 и даже за чемпионство. «Байер» уже прервал гегемонию «Баварии» – это важнейший психологический аспект. Ранее казалось, что статус мюнхенцев непоколебим. Оказывается, достаточно даже молодого коллектива и стройной системы, чтобы обогнать баварцев. При этом сами «фармацевты» ещё не готовы к новой гонке. Вскрылись слабые места, которые Хаби Алонсо только начинает устранять. Леверкузенцы ушли в тень.

Но и саму «Баварию» нельзя назвать безупречной. Вместо Томаса Тухеля назначили крайне сомнительного специалиста – Венсана Компани. Бельгиец отметился разве что работой в клубе Чемпионшипа «Бёрнли». С ним менеджер вышел в АПЛ – и сразу же вылетел. В топ-клубах тем более не работал (именно как тренер). С ним «Бавария» стартовала уверенно – но забуксовала при первых сложностях (одна победа в последних четырёх играх – плюс ничьи с «Байером» и «Айнтрахтом», сенсационное поражение от «Астон Виллы» в ЛЧ ). Это не тот гегемон, который издевался над «Боруссией» и всей лигой. И соперничество ему навязать будет проще.

Важный вопрос – как перенесут игру в двух топ-турнирах

С другой стороны, сам «Лейпциг» – совсем не монолитный проект. Это тот же «Байер» – молодой и дерзкий коллектив, который созрел, чтобы бросить вызов гиганту. Но такие команды ещё не научились держать марку в двух топ-турнирах. И «Лейпциг» помимо Бундеслиги выступает в Лиге чемпионов.

Тут напряжённейший график после реформы турнира. В первом же туре сыграли против «Атлетико», а во втором сошлись с «Ювентусом». После двух поражений от европейских грандов предстоит битва с ещё одним – «Ливерпулем». Тут просто нет проходных матчей – и в каждом соперник такой, что футболисты хотят выложиться на максимум.

Держаться на вершине и там, и там не хватит резервов. И немало примеров, когда молодой коллектив, попав в ЛЧ , просто рассыпался по всем фронтам. То же было с «Байером» двумя годами ранее. В прошлом сезоне просел «Сосьедад» – в ЛЧ добились успеха, но буксовали в чемпионате.