Личка борется за доверие боссов, тяжелейший соперник для «Спартака». Финиш в группах Кубка затягивает

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вчера, 10:07

Немало интересных матчей.

«Факел» – «Зенит»

– Что-то у Дмитрия Пятибратова всё же начинает получаться – воронежцам наконец удаётся цепляться за очки. Последняя победа в чемпионате датировалась 24 августа – тогда дома переиграли «Оренбург». И вот теперь «Факел» снова забрал три очка – на этот раз в матче с «Ахматом». Причём в гостях. Не проигрывают уже в четырёх матчах к ряду и в Кубке могут побороться за путь регионов. Правда большой вопрос, нужно ли это команде-андердогу РПЛ .

– На классе и с запасом «Зенит» взял путёвку в верхнюю сетку Кубка. Да, ещё в третьем туре петербуржцы споткнулись о неуступчивый «Акрон». Но даже там проиграли лишь в серии пенальти – плюс ни до, ни после команда не теряла очки. Отрыв даже от тольяттинцев – пять очков. Сейчас лучше поберечь силы. Проиграть «Факелу» в Кубке нестрашно – намного важнее вывести свежих лидеров на игру с «Локомотивом» 27 октября.

«Динамо Махачкала» – «Спартак»

– Что-то в игре дебютантов РПЛ разладилось. Так хорошо шли до сентябрьской паузы, даже забрались в топ-10. С другой стороны, это должно было произойти – слишком велика пропасть в классе.

– Но и принимают махачкалинцы своего клиента. Уже дважды «бело-голубые» отбирали очки у москвичей – причём на выезде даже победили. При том «Спартак» был на ходу – а сейчас испытывает кризис. Лидеры чемпионата указали команде на её место, остаётся обыгрывать разве что проблемный «Ростов». Москвичи гарантированно выйдут в Путь РПЛ Кубка, но фаворитами в последнем туре точно не считаются.

ЦСКА – «Ахмат»

– Отрыв первой пятёрки чемпионата нарастает – и ЦСКА сумел в неё запрыгнуть. Николич ещё не перешёл на привычную схему – но даже так «армейцы» проиграли лишь один матч из предыдущих 10.

– В Кубке дела «Ахмата» ощутимо лучше, чем в РПЛ . В чемпионате грозненцы замыкают таблицу, а вот тут конкурируют с «Краснодаром» и ЦСКА за Путь РПЛ – причём на равных. В предыдущем матче «Ахмат» разгромил «быков», ещё ранее разобрался с «Пари НН». Чтобы избежать проблем с южанами, нужна ещё одна победа.

«Оренбург» – «Химки»

– Трое аутсайдеров сменили главного тренера. В «Ахмат» вернулся Сергей Ташуев, а в «Факел» – Пятибратов. Южноуральцы же поставили на загадочного боснийца Слишковича. Владимир очаровал коротким периодом в «Спартаке», но ещё не составил полного впечатления. В новой команде начал с ничьей против «Крыльев». В Кубке уже ловить нечего – даже от «Химок» на третьем месте отстают на пять очков.

– Да и «Химкам» выше в квартете не забраться – та же фора в пять очков у «Ростова».

«Акрон» – «Рубин»

– Когда дважды за месяц играешь против «Зенита», невозможно рассчитывать на положительную статистику. Вот и у тольяттинцев за три октябрьских встречи – 12 пропущенных мячей. Вроде и есть соблазн обвинить Тедеева в авантюрном футболе. А вроде и «Зенит» забил 10 из тех 12. Ещё и без Дзюбы остались.

– Этот матч определит, кому в группе D достанется вторая путёвка в Путь РПЛ , а кто отправится в Путь регионов. Между командами два очка, казанцы отстают. Причём команда Рашида Рахимова потеряла игровой тонус и в недавних четырёх матчах успела дважды потерять очки с «Факелом». Это крайне тревожный звоночек.

«Ростов» – «Локомотив»

– Командам уже нечего делить – что те, что другие отправятся в верхнюю сетку плей-офф. В пользу южан – домашние стены и спортивная злость. Подопечные Валерия Карпина не побеждают вот уже в пяти играх подряд. Отдали два очка в Кубке даже «Химкам».

– Вдобавок к этому «Локо» важнее сохранить свежесть лидеров на поединок с «Зенитом», который предстоит уже в выходные. Вдобавок и «железнодорожникам» те же «Химки» в прошлом туре РПЛ перешли дорогу – а значит, нужно догонять «быков» и петербуржцев.

«Краснодар» – «Пари НН»

– С трудом верилось, что нынешний «Спартак» у нынешнего «Краснодара» сможет отобрать очки. Но в стабильности «быков» всё же оставались небольшие сомнения. К тому же команда выдаёт аномальную серию из 12 матчей без поражений в чемпионате. При том, что на этом отрезке играли и с «Локомотивом», и с «Зенитом», и с ЦСКА , и с «Динамо». В каждом из этих поединков «горожане» одержали победу. Теперь «Краснодар» умеет побеждать на классе, что может продемонстрировать на нижегородцах.

– В первом матче под руководством Ганчаренко нижегородцы ограничились ничьей с «Ростовом» (1:1). Оценивать команду сейчас нет смысла. «Быки» выше классом и мотивированы (надо обгонять «Ахмат» и лидирующий в квартете ЦСКА ) – но они не знают, чего ждать от соперника. «Урал» Ганчаренко был командой серий – и кубковая победа над «горожанами» способна придать импульс вплоть до зимней паузы.

«Крылья Советов» – «Динамо»

– С Игоря Осинькина только недавно спал тяжелейший груз – всё ближе была потенциальная отставка, давление из-за неудач нарастало. В последних шести матчах у самарцев одна победа, и та – кубковая, в серии пенальти.

– В кубковом квартете «Крылья» последние – плюс отстают от махачкалинского и московского «Динамо» на шесть очков. Так что москвичи конкурируют прежде всего с «братским» клубом. Махачкале вполне реально взять три очка со «Спартаком» – так что и москвичи должны играть исключительно на победу. Личке пора возвращать доверие руководства.