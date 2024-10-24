В сборной Дании объявили о назначении нового главного тренера

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вчера, 15:10

назначен на должность главного тренера сборной Дании. Назначение произошло после тщательного процесса отбора, в ходе которого комиссия по подбору персонала во главе с Петером Мёллером, дополненная внешней помощью, в течение длительного времени исследовала датский, скандинавский и европейский рынки и провела собеседования с рядом датских и иностранных кандидатов. Датский футбольный союз начал контактировать с Римером ещё в августе (в июле сборную покинул Каспер Юльманн).

46-летний специалист заявил, что назначение на должность тренера сборной Дании является для него важным моментом.

Национальная сборная всегда была для меня самым важным событием, и я помню много замечательных впечатлений, когда был мальчиком и болельщиком национальной команды в Паркене. Стать тренером сборной Дании — это воплощение большой мечты, и я очень горд и польщён. В то же время я чувствую себя полностью готовым к выполнению этой задачи и очень мотивирован. Я отдам всё для этой фантастической команды и страны, и вместе с игроками, персоналом и всеми датскими болельщиками мы будем бороться за то, чтобы вместе достичь чего-то великого.

Капитан сборной Дании полузащитник Пьер Эмиль Хёйбьерг прокомментировал данное назначение.

Я очень рад приветствовать Брайана на посту тренера. Мы вступаем в захватывающее время с захватывающей командой. Он принимает группу фантастических людей, которые понимают, что значит представлять Данию наилучшим образом. У нас есть хороший фундамент, на который мы можем опираться, и именно поэтому мы должны продолжать быть по-спортивному амбициозными вместе. Ещё раз приветствую Брайана от всей команды.

Напомним, Ример возглавлял «Хвидовре», юношеские команды «Копенгагена» и «Андерлехт», а также был ассистентом в «Брентфорде».