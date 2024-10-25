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«Наполи» сделал командное фото на станции метро

вчера, 11:22

«Наполи» в сотрудничестве с Azienda Napoletana Mobilità выбрал станцию ​​метро Chiaia в качестве места для официальной фотографии команды для сезона Серии А 2024/25.

На официальном сайте клуба говорится следующее:

Уникальное место, сочетающее современную эффективность с вечной красотой Неаполя, обогащённое произведениями искусства, которые рассказывают об истории и культуре города.

«Станции искусства» неаполитанского метрополитена представляют собой один из самых значительных и инновационных проектов в области общественного искусства и архитектуры, реализованных за последние двадцать лет. Всемирно известные художники и архитекторы превратили эти пространства, предназначенные для общественного транспорта, в настоящие подземные памятники, знаковые места современного Неаполя, где искусство и красота становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.

«Наполи» сделал командное фото на станции метро

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:53
Возможно символизм этого фото ещё и в том, что как бы говорится - эти два "фонаря" будут освещать вам путь в чемпионате, а это множество глаз будут за вами неустанно следить - "Это Неаполь детки!"...)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:52
Представил себе, как спешащие пассажиры топчут изображение Беатриче. После дождя обувь мокрая, грязная... Всё должно быть в меру и эстетично. Но когда на стене глаза...
u44a9c92yb66
u44a9c92yb66
вчера в 12:46
«Наполи» в сотрудничестве с Azienda Napoletana Mobilità выбрал станцию ​​метро Chiaia в качестве места для официальной фотографии команды для сезона Серии А 2024/25

А в сотрудничестве с Хвичей и ещё несколькими его знакомыми генацвале выбрал в качестве напитка, которым будет отпраздновано чемпионство 2024/25, бренд "Chаchа". Правда чемпионства в Неаполе последнее время бывают раз в 33 года, но это мало кого смутило и волшебный напиток уже завезли. И судя по тому, как фанаты героически пытались выговорить довольно простую фамилию Мактоминея, уже и продегустировали.
борька
борька
вчера в 12:41, ред.
Метро ДомаДедоВо!!!
С пиездом в столицу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:28
станции метро в Неаполе, есть, считаются и будут считаться настоящими шедеврами архитектуры.
станция Толедо, Данте, Музей шедевральны.
или это станция Университет в Неаполе.
на первый взгляд - что то вырвиглазное, а потом понимаешь, что это просто затягивает и гипнотизирует.
элементы оформления - знаменитая неаполитанская напольная плитка с причудливым узором, отражающая в зеркальном потолке.
паутина светильников. дизайнерские скамейки.
абстрактные картины на стенах, изменяющиеся при движении.
картианка - на паре лестниц изображение Данте Алигьери и Беатриче
такое метро очень интересно , можно бродить и как в музее рассматривать.
московское метро имеет свою эстетику.
Неаполь - свое.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:01
А возможно какой то опаздывающий неаполитанец жалобно пропел себе под нос -
" Да, всё равно: автобусы не ходют
Метро закрыто, в такси не содют"...)
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:58
Станции метро обеих наших столиц вот истинное искусство, а это какойто изврат.
kyz3g8589sne
kyz3g8589sne
вчера в 11:40
Не совсем понятно, что тут важнее станция метро или Наполи.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:24
"«Станции искусства» неаполитанского метрополитена представляют собой один из самых значительных и инновационных проектов в области общественного искусства и архитектуры, реализованных за последние двадцать лет."

Это вы еще метро в Москве или Питере не видели. Может и в других городах у нас есть красивые станции, но лично не видел и не могу судить.
Гость
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