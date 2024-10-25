«Наполи» сделал командное фото на станции метро

«Наполи» в сотрудничестве с Azienda Napoletana Mobilità выбрал станцию метро Chiaia в качестве места для официальной фотографии команды для сезона Серии А 2024/25.
На официальном сайте клуба говорится следующее:
Уникальное место, сочетающее современную эффективность с вечной красотой Неаполя, обогащённое произведениями искусства, которые рассказывают об истории и культуре города.
«Станции искусства» неаполитанского метрополитена представляют собой один из самых значительных и инновационных проектов в области общественного искусства и архитектуры, реализованных за последние двадцать лет. Всемирно известные художники и архитекторы превратили эти пространства, предназначенные для общественного транспорта, в настоящие подземные памятники, знаковые места современного Неаполя, где искусство и красота становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.
Это вы еще метро в Москве или Питере не видели. Может и в других городах у нас есть красивые станции, но лично не видел и не могу судить.
Это вы еще метро в Москве или Питере не видели. Может и в других городах у нас есть красивые станции, но лично не видел и не могу судить.
станция Толедо, Данте, Музей шедевральны.
или это станция Университет в Неаполе.
на первый взгляд - что то вырвиглазное, а потом понимаешь, что это просто затягивает и гипнотизирует.
элементы оформления - знаменитая неаполитанская напольная плитка с причудливым узором, отражающая в зеркальном потолке.
паутина светильников. дизайнерские скамейки.
абстрактные картины на стенах, изменяющиеся при движении.
картианка - на паре лестниц изображение Данте Алигьери и Беатриче
такое метро очень интересно , можно бродить и как в музее рассматривать.
московское метро имеет свою эстетику.
Неаполь - свое.
станция Толедо, Данте, Музей шедевральны.
или это станция Университет в Неаполе.
на первый взгляд - что то вырвиглазное, а потом понимаешь, что это просто затягивает и гипнотизирует.
элементы оформления - знаменитая неаполитанская напольная плитка с причудливым узором, отражающая в зеркальном потолке.
паутина светильников. дизайнерские скамейки.
абстрактные картины на стенах, изменяющиеся при движении.
картианка - на паре лестниц изображение Данте Алигьери и Беатриче
такое метро очень интересно , можно бродить и как в музее рассматривать.
московское метро имеет свою эстетику.
Неаполь - свое.
А в сотрудничестве с Хвичей и ещё несколькими его знакомыми генацвале выбрал в качестве напитка, которым будет отпраздновано чемпионство 2024/25, бренд "Chаchа". Правда чемпионства в Неаполе последнее время бывают раз в 33 года, но это мало кого смутило и волшебный напиток уже завезли. И судя по тому, как фанаты героически пытались выговорить довольно простую фамилию Мактоминея, уже и продегустировали.
А в сотрудничестве с Хвичей и ещё несколькими его знакомыми генацвале выбрал в качестве напитка, которым будет отпраздновано чемпионство 2024/25, бренд "Chаchа". Правда чемпионства в Неаполе последнее время бывают раз в 33 года, но это мало кого смутило и волшебный напиток уже завезли. И судя по тому, как фанаты героически пытались выговорить довольно простую фамилию Мактоминея, уже и продегустировали.