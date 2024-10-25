«Наполи» сделал командное фото на станции метро

«Наполи» в сотрудничестве с Azienda Napoletana Mobilità выбрал станцию ​​метро Chiaia в качестве места для официальной фотографии команды для сезона Серии А 2024/25.

На официальном сайте клуба говорится следующее:

Уникальное место, сочетающее современную эффективность с вечной красотой Неаполя, обогащённое произведениями искусства, которые рассказывают об истории и культуре города.

«Станции искусства» неаполитанского метрополитена представляют собой один из самых значительных и инновационных проектов в области общественного искусства и архитектуры, реализованных за последние двадцать лет. Всемирно известные художники и архитекторы превратили эти пространства, предназначенные для общественного транспорта, в настоящие подземные памятники, знаковые места современного Неаполя, где искусство и красота становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.