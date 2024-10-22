МЛС проведёт трансляцию матча «Интер Майами» с фокусом на Месси

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вчера, 19:46

МЛС в сотрудничестве с TikTok проведёт специальную прямую трансляцию первого матча плей-офф с участием «Интер Майами».

Во время неё камера будет направлена на нападающем команды . TikTok впервые будет транслировать весь футбольный матч в прямом эфире с фокусом на одном игроке.

Стартовую игру 1/8 финала «Интер Майами» проведёт 25 октября. Соперником клуба станет победитель раунда wild-card между «Монреалем» и «Атлантой Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.