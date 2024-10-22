Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияСША. МЛС 2024

МЛС проведёт трансляцию матча «Интер Майами» с фокусом на Месси

вчера, 19:46

МЛС в сотрудничестве с TikTok проведёт специальную прямую трансляцию первого матча плей-офф с участием «Интер Майами».

Во время неё камера будет направлена на нападающем команды Лионеле Месси. TikTok впервые будет транслировать весь футбольный матч в прямом эфире с фокусом на одном игроке.

Стартовую игру 1/8 финала «Интер Майами» проведёт 25 октября. Соперником клуба станет победитель раунда wild-card между «Монреалем» и «Атлантой Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Неймар впервые с октября 2023 года вышел на поле
21 октября
Иньеста записался на тренерские курсы
21 октября
Хакеры взломали аккаунт «Ювентуса» и сообщили о трансфере Гюлера из «Реала»
21 октября
Гави сыграл впервые с ноября прошлого года
21 октября
Сын Диего Симеоне сделал первое результативное действие за «Атлетико»
20 октября
Модрич стал самым возрастным игроком в истории «Реала»
19 октября
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Баpсaфoбия (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:31
И не говори)...мало того...TikTok для этого создали)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:28
Если он на лавке будет?)
Futurista
Futurista
вчера в 20:18
Я думал все восхваления и награды липовые последние это дно...нет...снизу еще кто то стучится)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:50
Только пускай нимб не сильно подсвечивают , а то это будет ну совсем чересчур...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 