Промес может скоро дебютировать за дубайский «Юнайтед»

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану рассказал о перспективе выступлений нападающего Квинси Промеса за клуб ОАЭ.
Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Надеемся, что он сможет дебютировать за клуб в матче против «Хатта», но окончательное решение будет за главным тренером. Мы держим кулачки за Квинси, чтобы его дебют состоялся и, возможно, было дебютное голевое действие.
В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.