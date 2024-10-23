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Промес может скоро дебютировать за дубайский «Юнайтед»

вчера, 16:37

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану рассказал о перспективе выступлений нападающего Квинси Промеса за клуб ОАЭ.

Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Надеемся, что он сможет дебютировать за клуб в матче против «Хатта», но окончательное решение будет за главным тренером. Мы держим кулачки за Квинси, чтобы его дебют состоялся и, возможно, было дебютное голевое действие.

В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

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Все комментарии
k8j8d7nr7d3j
k8j8d7nr7d3j
вчера в 17:51
Промес про спартак, наверное, даже и не вспоминает.
lotsman
lotsman
вчера в 17:38
О Промесе пора бы уже забыть.)
skn8s5enq6hk
skn8s5enq6hk
вчера в 17:30
Нарко барыга рано или поздно опять, что нибудь вытворить, не верю, что у него мозги появились.
shur
shur
вчера в 17:27
..."Юнайтед" прочитал,аж плохо стало, думал и его туда же, на остров!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:49
ох и Чебан....
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:39, ред.
И в связи с этим, сочинить рэп - что типа эх "дуба - буба дуба" и посвятить его голландской прокуратуре...)
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