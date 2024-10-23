Промес может скоро дебютировать за дубайский «Юнайтед»

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану рассказал о перспективе выступлений нападающего за клуб ОАЭ .

Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Надеемся, что он сможет дебютировать за клуб в матче против «Хатта», но окончательное решение будет за главным тренером. Мы держим кулачки за Квинси, чтобы его дебют состоялся и, возможно, было дебютное голевое действие.