Леау не стал праздновать гол «Милана» в матче Лиги чемпионов

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вчера, 21:37

Нападающий «Милана» не стал праздновать гол команды в ворота «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.

По информации источника, причиной этого стало недовольство своей заменой. Игрок отправился на скамейку запасных обычным образом, несмотря на то, что в нескольких метрах от него одноклубники радовались забитому мячу.