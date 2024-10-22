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Леау не стал праздновать гол «Милана» в матче Лиги чемпионов

вчера, 21:37
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 1Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау не стал праздновать гол команды в ворота «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.

По информации источника, причиной этого стало недовольство своей заменой. Игрок отправился на скамейку запасных обычным образом, несмотря на то, что в нескольких метрах от него одноклубники радовались забитому мячу.

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Все комментарии
Yodr
Yodr
сегодня в 00:49
Капелло в интервью указал Фонсеке на 2 человек в Милане ведущих образ жизни зазвездившихся богов. Леау и Тео Эрнандес. Оба в прошлом матче Серии А остались в запасе и не играли. Вот и понял Леао что больше не является богом. Посмотрим что сделает Эрнандес во время следующей замены или если его не включат в заявку на матч. в*йна началась.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:10
На обиженных воду возят...
Леау решил, что он водовоз.
Ну и пошёл он к чёрту.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:55
Тоже мне одноклубники называются, не могли , что ли несколько метров пройти и вместе с Леау гол отпраздновать ?)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:10
Россонери добывают первую победу в новом розыгрыше лиги чемпионов.
Леао , что ты такое, что недоволен?!
то что у Фонсеки есть характер тебя заменить ))
или то, что матч выиграл Фонсека)
а Леао и Лофтус Чик пусть думают, это почему игра резко пошла после их замен!!!
ну а Россонери с победой!!!
e6mbp8qxjb6x
e6mbp8qxjb6x
вчера в 21:58
Может он в душе и радовался, просто вида не показал
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:45
Че за неженки такие! Тренер отвечает за результат значит так тому и быть! Штрафовать за такие выходки надо! Как в известном фильмме)))
commando
commando
вчера в 21:44
Это не правда, потом показали повтор он поднял руки вверх, улыбнулся когда шёл.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:43
Потому что самовлюблённый эгоист, ещё один такой же есть португал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:40
Все хотят играть....но не у всех хватает ума не показывать свой психоз при замене....
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