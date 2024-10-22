Леау не стал праздновать гол «Милана» в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау не стал праздновать гол команды в ворота «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.
По информации источника, причиной этого стало недовольство своей заменой. Игрок отправился на скамейку запасных обычным образом, несмотря на то, что в нескольких метрах от него одноклубники радовались забитому мячу.
Леау решил, что он водовоз.
Ну и пошёл он к чёрту.
Леау решил, что он водовоз.
Ну и пошёл он к чёрту.
Леао , что ты такое, что недоволен?!
то что у Фонсеки есть характер тебя заменить ))
или то, что матч выиграл Фонсека)
а Леао и Лофтус Чик пусть думают, это почему игра резко пошла после их замен!!!
ну а Россонери с победой!!!
Леао , что ты такое, что недоволен?!
то что у Фонсеки есть характер тебя заменить ))
или то, что матч выиграл Фонсека)
а Леао и Лофтус Чик пусть думают, это почему игра резко пошла после их замен!!!
ну а Россонери с победой!!!
https://youtu.be/xXS5H54JLiA