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Суд признал невиновным игрока «Фиорентины» в сексуальных домогательствах

вчера, 20:45

Нападающий «Фиорентины» Альберт Гудмундссон, выступающий на правах аренды за «Дженоа», сегодня был оправдан судом Рейкьявика по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Дело уже было прекращено один раз, но обвинительница подала апелляцию, чтобы продолжить судебное разбирательство. Она требовала 3 миллиона исландских крон (больше 20 тысяч евро) в качестве возмещения ущерба, и в результате сборная Исландии отстранила игрока на несколько матчей.

Футболист в соцсетях прокомментировал вынесенное решение:

Это был тяжёлый год, честно говоря, и нелегко было с этим справиться морально, но я понял, что моя семья и друзья для меня всё, и я буду вечно благодарен им.

Наконец, я хотел бы выразить, что никогда не поддержу никакую форму насилия. Как отец двоих детей, включая маленькую дочь, и имея трёх младших сестер, я искренне надеюсь, что это дело не причинит никакого вреда другим женщинам, которые действительно являются жертвами насилия.

Теперь я могу двигаться дальше по жизни и сосредоточиться на том, что у меня получается лучше всего.

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