Суд признал невиновным игрока «Фиорентины» в сексуальных домогательствах

1728582317

вчера, 20:45

Нападающий «Фиорентины» , выступающий на правах аренды за «Дженоа», сегодня был оправдан судом Рейкьявика по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Дело уже было прекращено один раз, но обвинительница подала апелляцию, чтобы продолжить судебное разбирательство. Она требовала 3 миллиона исландских крон (больше 20 тысяч евро) в качестве возмещения ущерба, и в результате сборная Исландии отстранила игрока на несколько матчей.

Футболист в соцсетях прокомментировал вынесенное решение: