Суд оштрафовал отца и брата Сона после обвинений в жестоком обращении

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вчера, 10:55

Окружной суд Чхунчхона в пятницу обязал Сона Ун Чжуна — футбольного тренера и отца нападающего «Тоттенхэма» , его второго сына Сона Хын Юна и ещё одного тренера выплатить штраф по обвинению в жестоком обращении с юными игроками в своём футбольном тренировочном центре.

Речь идёт о 3 млн вон (2220 долларов США ). Всем троим также было предложено пройти 40 часов программы по предотвращению жестокого обращения с детьми.

Они могут обжаловать решение и попросить о проведении судебного разбирательства в течение семи дней.