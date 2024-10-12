Суд оштрафовал отца и брата Сона после обвинений в жестоком обращении

Окружной суд Чхунчхона в пятницу обязал Сона Ун Чжуна — футбольного тренера и отца нападающего «Тоттенхэма» Сона Хын-Мина, его второго сына Сона Хын Юна и ещё одного тренера выплатить штраф по обвинению в жестоком обращении с юными игроками в своём футбольном тренировочном центре.
Речь идёт о 3 млн вон (2220 долларов США). Всем троим также было предложено пройти 40 часов программы по предотвращению жестокого обращения с детьми.
Они могут обжаловать решение и попросить о проведении судебного разбирательства в течение семи дней.