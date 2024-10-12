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Суд оштрафовал отца и брата Сона после обвинений в жестоком обращении

вчера, 10:55

Окружной суд Чхунчхона в пятницу обязал Сона Ун Чжуна — футбольного тренера и отца нападающего «Тоттенхэма» Сона Хын-Мина, его второго сына Сона Хын Юна и ещё одного тренера выплатить штраф по обвинению в жестоком обращении с юными игроками в своём футбольном тренировочном центре.

Речь идёт о 3 млн вон (2220 долларов США). Всем троим также было предложено пройти 40 часов программы по предотвращению жестокого обращения с детьми.

Они могут обжаловать решение и попросить о проведении судебного разбирательства в течение семи дней.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:48
обвинение очень серьёзное !
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:22
Согласен с Вами. Но думаю промолчат.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:05
Не могу поверить, что отец известного игрока может быть вовлечен в подобные скандалы. Это серьезно подрывает репутацию всей семьи, и, конечно, вызывает много вопросов о том, как он воспитывает своих детей. Очень печально, что такие истории могут затмить успехи его сына, Сона Хын-Мина.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:28
Если не доказано, тогда за такие дела надо е...ать встречным иском, ибо предмет тяжбы - это не заплыв за буйки ...
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:20
А доказано ли все это! Вот вопрос... Поэтому наверное и такой маленький штраф. Дескать мы наказали.
Вещий
Вещий
вчера в 10:59
Штраф не большой... а если все правда то нужно наказать серьезнее.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:58, ред.
Почему штраф, а не тюрьма?
Гость
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