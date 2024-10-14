ФИФА опубликовала заявление касательно решения суда по делу Диарра

В ФИФА высказались относительно решения суда по делу бывшего игрока «Локомотива» .

ФИФА начнет глобальный диалог о системе трансферов с участием ключевых заинтересованных лиц, чтобы адаптировать статью 17 Регламента о статусе и трансферах игроков (RSTP). Это заявление вытекает из решения Суда Европейского союза по делу Диарра и соответствует стратегической задаче ФИФА по дальнейшему улучшению трансферной системы, в чем с 2016 года был достигнут заметный прогресс.