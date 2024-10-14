ФИФА опубликовала заявление касательно решения суда по делу Диарра

В ФИФА высказались относительно решения суда по делу бывшего игрока «Локомотива» Лассана Диарра.
ФИФА начнет глобальный диалог о системе трансферов с участием ключевых заинтересованных лиц, чтобы адаптировать статью 17 Регламента о статусе и трансферах игроков (RSTP). Это заявление вытекает из решения Суда Европейского союза по делу Диарра и соответствует стратегической задаче ФИФА по дальнейшему улучшению трансферной системы, в чем с 2016 года был достигнут заметный прогресс.
В ближайшие дни ФИФА официально пригласит заинтересованные стороны обсудить и предложить свои идеи относительно статьи 17 RSTP («Последствия расторжения контракта без уважительной причины») с целью обобщения предложений и определения оптимального пути развития.
Главный специалист ФИФА по правовым вопросам Эмилио Гарсия Сильверо также дал комментарий по теме.
ФИФА с нетерпением ожидает дальнейшего улучшения своей нормативно-правовой базы с учетом мнений и вклада всех заинтересованных и связанных сторон. ФИФА рассматривает решение по делу Диарра как возможность продолжить совершенствование своей нормативно-правовой базы, что было одной из заявленных целей президента ФИФА с 2016 года.
Теперь ФИФА начнет глобальный диалог с ключевыми заинтересованными сторонами. Вместе с ними ФИФА определит, какие выводы необходимо сделать из решения по делу Диарра и какие изменения наиболее уместны для внесения в статью 17 RSTP.
Просьба прислать снимок экрана где будет название команды и её стоимость.
Просьба прислать снимок экрана где будет название команды и её стоимость.