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ФИФА опубликовала заявление касательно решения суда по делу Диарра

вчера, 12:40

В ФИФА высказались относительно решения суда по делу бывшего игрока «Локомотива» Лассана Диарра.

ФИФА начнет глобальный диалог о системе трансферов с участием ключевых заинтересованных лиц, чтобы адаптировать статью 17 Регламента о статусе и трансферах игроков (RSTP). Это заявление вытекает из решения Суда Европейского союза по делу Диарра и соответствует стратегической задаче ФИФА по дальнейшему улучшению трансферной системы, в чем с 2016 года был достигнут заметный прогресс.

В ближайшие дни ФИФА официально пригласит заинтересованные стороны обсудить и предложить свои идеи относительно статьи 17 RSTP («Последствия расторжения контракта без уважительной причины») с целью обобщения предложений и определения оптимального пути развития.

Главный специалист ФИФА по правовым вопросам Эмилио Гарсия Сильверо также дал комментарий по теме.

ФИФА с нетерпением ожидает дальнейшего улучшения своей нормативно-правовой базы с учетом мнений и вклада всех заинтересованных и связанных сторон. ФИФА рассматривает решение по делу Диарра как возможность продолжить совершенствование своей нормативно-правовой базы, что было одной из заявленных целей президента ФИФА с 2016 года.

Теперь ФИФА начнет глобальный диалог с ключевыми заинтересованными сторонами. Вместе с ними ФИФА определит, какие выводы необходимо сделать из решения по делу Диарра и какие изменения наиболее уместны для внесения в статью 17 RSTP.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Шамиль Омаргаджиев (раскрыть)
вчера в 14:01
Обратите внимание на фото Лассана Диарра (оно проявится если навести курсор на зелёный шрифт с его фамилией ) . На лице 39 летнего Диарра всё "написано " - как его это всё "достало" и он по ходу тоже уже ничего не понимает....))).
борька
борька
вчера в 13:14
Суды, это бесконечная пропасть,где обе стороны правы, а третья сторона ищет правду для обеих сторон, и лбе стороны должны в присутствии третьей стороны договориться между собой, и так будет продолжаться годами. Вечное пространство!!!
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
вчера в 13:12
Я НЕ ЧЕГО НЕ ПОНЯЛ
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ aiz27 (раскрыть)
вчера в 13:03
Здравствуйте.

Просьба прислать снимок экрана где будет название команды и её стоимость.
Гость
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