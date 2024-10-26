Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Мареска о Рисе Джеймсе: «Ожидал больше в плане лидерства»

сегодня, 00:56

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска раскритиковал лидерские способности Риса Джеймса.

Рис прогрессирует, но от него я ожидал большего в плане лидерства. Как по мне, если ты капитан, ты должен давать больше. Больше, чем остальные. А иногда получается «хорошо, я капитан, я могу дать меньше». Нет, так не работает. Рис – один из капитанов, и я ожидал от него, и его одноклубники ожидали от него, чтобы он всегда будет давать больше с точки зрения лидерства в целом. Джеймс – сдержанный парень, но не только он. Думаю, у нас нет настоящего лидера. У нас нет таких ребят. Может, Адарабиойо – один из таких ребят.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Альба удивлен, что Месси не номинирован на «Золотой мяч»
Сегодня, 00:11
Скоулз: «У „Манчестер Юнайтед“ нет никаких улучшений в игре за два года»
Сегодня, 00:07
Тебас о роликах «Реала» про судей: «Это не является частью их ценностей»
Вчера, 23:50
Александер-Арнольд: «Хочу стать величайшим правым защитником в истории»
Вчера, 21:59
Иньиго Мартинес: «Винисиус выиграет „Золотой мяч“»
Вчера, 21:50
Тен Хаг: «Отрицаю и игнорирую 0:3 от „Тоттенхэма“, мы остались вдесятером»
Вчера, 21:42
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:55
Некрасиво публично критиковать своего игрока. Он мог бы с ним это в раздевалке обсудить, а не выносить на публику.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:55
Зря он это, он очень здорово начала в Челси, зачем лишние скандалы. Пусть покупает Рюдигера за 300 млн €, если ему нужен хороший лидер в Раздевалке)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 08:23, ред.
Он с Тен Хагом составили бы хорошую компанию. Что за коучи пошли.
7yuv6ynqncnr
7yuv6ynqncnr
сегодня в 08:15
А на что тренер в команде?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:26, ред.
Адарабио?😁
А Джеймс только вышел на поле впервые, он толком то и не играет уже как третий сезон к ряду
Zola
Zola
сегодня в 02:04
Меньше слов, больше делов!
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 01:59
Как по мне на публику высказываться о лидерстве своих парней, а особенно о капитанах - будто бы моветон в футбольном мире
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 