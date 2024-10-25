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Кунде: «Винисиус – основной претендент на „Золотой мяч“»

вчера, 20:42
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде оценил мастерство Винисиуса Жуниора накануне Эль Класико.

Он определенно основной претендент на «Золотой мяч» и один из лучших футболистов, но я рассматривают это как вызов. Это одна из причин, по которым я играю в футбол. Мне нравится играть против лучших, и субботний матч не исключение. От него исходит, вероятно, главная угроза, но там есть и другие игроки.

Мадридская команда полна талантливых футболистов, способных выиграть матч почти собственноручно. Винисиус – это не тот футболист, которого можно сдержать в одиночку, особенно на весь матч. Он не останавливается, и моменты, когда мне потребуется помощь, точно будут. Но это нормально, все-таки футбол — командный вид спорта. Меня ждет вызов, потому что я большую часть времени буду проводить в его зоне, но также это и работа для всей команды. Думаю, мы хорошо поработаем.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:56
Винни с делает из тебя клоуна!!🤡 Готовся к поражению.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:29
Пожалуй у Винни хороший шанс на ЗМ.
Но я о предстоящем матче, будет интересно. И пусть моя Барселона красиво победит. Я за красивый Футбол, без травм и судейских ошибок!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:34
Ну если прогноз Кунде оправдается, то на церемонию вручения Жюль нарядится как ни когда...)))
9b5unrr9he7k
9b5unrr9he7k
вчера в 20:55
Комплимент перед Эль Классико,оппонент Вини серьёзный
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:48
Скажем так... один из претендентов... и это справедливо...
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