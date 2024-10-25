Кунде: «Винисиус – основной претендент на „Золотой мяч“»

Защитник «Барселоны» оценил мастерство накануне Эль Класико.

Он определенно основной претендент на «Золотой мяч» и один из лучших футболистов, но я рассматривают это как вызов. Это одна из причин, по которым я играю в футбол. Мне нравится играть против лучших, и субботний матч не исключение. От него исходит, вероятно, главная угроза, но там есть и другие игроки.

Мадридская команда полна талантливых футболистов, способных выиграть матч почти собственноручно. Винисиус – это не тот футболист, которого можно сдержать в одиночку, особенно на весь матч. Он не останавливается, и моменты, когда мне потребуется помощь, точно будут. Но это нормально, все-таки футбол — командный вид спорта. Меня ждет вызов, потому что я большую часть времени буду проводить в его зоне, но также это и работа для всей команды. Думаю, мы хорошо поработаем.