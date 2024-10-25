Тен Хаг: «Отрицаю и игнорирую 0:3 от „Тоттенхэма“, мы остались вдесятером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не учитывает матч с «Тоттенхэмом» (0:3), оценивая выступления своей команды.

Я отрицаю и игнорирую игру с «Тоттенхэмом», потому что мы остались вдесятером при счете 0:1. Потом эту красную карточку отменили, так что я полностью игнорирую этот матч. Учитывать его при оценке команды несправедливо, потому что у нас не было шанса отыграться. Видно, что эта команда стойкая и решительная. «Брентфорд», два тяжелых выездных матча в Лиге Европы – у этой команды есть характер, она демонстрирует боевой дух и желание выигрывать.