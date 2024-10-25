Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Тен Хаг: «Отрицаю и игнорирую 0:3 от „Тоттенхэма“, мы остались вдесятером»

вчера, 21:42

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не учитывает матч с «Тоттенхэмом» (0:3), оценивая выступления своей команды.

Я отрицаю и игнорирую игру с «Тоттенхэмом», потому что мы остались вдесятером при счете 0:1. Потом эту красную карточку отменили, так что я полностью игнорирую этот матч. Учитывать его при оценке команды несправедливо, потому что у нас не было шанса отыграться. Видно, что эта команда стойкая и решительная. «Брентфорд», два тяжелых выездных матча в Лиге Европы – у этой команды есть характер, она демонстрирует боевой дух и желание выигрывать.

«Манчестер Юнайтед» уступил «шпорам» со счетом 0:3, оставшись в меньшинстве в результате удаления Бруну Фернандеша.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кунде: «Винисиус – основной претендент на „Золотой мяч“»
Вчера, 20:42
Гути заявил, что Ла Лига является лучшим чемпионам в мире
Вчера, 18:05
Анчелотти не считает, что Винисиус является главным лидером «Реала»
Вчера, 17:43
Моуриньо готов возглавить клуб из нижней части таблицы АПЛ
Вчера, 14:21
Гвардиола: «Меня не интересует „Золотой мяч“»
24 октября
Ольмо: «Мы можем обыграть „Реал“ с помощью наших идей»
24 октября
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:53
Какой же он жалкий!👎
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:44
С такими заявлениями как бы скоро не услышать: "Я отрицаю, что мы в Чемпионшипе", ну или более вероятное: "Я отрицаю и игнорирую, что меня уволили".
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:03
Это так убого звучит! Нет слов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:45
Ниче не было, все забыли))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 