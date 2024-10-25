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Игнатов: «С таким составом мы можем бороться за высокие места»

вчера, 23:31

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высоко оценил состав своей команды.

Каждый игрок в составе «Спартака» достоин своего места в команде. На мой взгляд, с таким составом мы можем бороться за высокие места. Как исправить положение в таблице и отыграть 11-очковое отставание от лидирующего «Краснодара»? Нам просто нужно настраиваться на каждый следующий матч и забирать в них по три очка.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:19, ред.
Ну окей, Миш, а почему тогда это отставание есть? В чём проблема если не в качестве игроков? Ты говоришь надо настраиваться, а почему раньше не настраивались? 12 туров прошло. Намекаешь что тренер плохой или как этот твой спич понимать? Все эти их высказывания как мыльные пузыри, один неудобный вопрос и лопнут, вот бы только журналисты умели их своевременно задавать.
112910415
112910415
сегодня в 07:59
ура, теперь высокие места близки, как никогда !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:37, ред.
Самое печальное что Игнатов сам реально верит что он топ игрок и играет с топовыми партнёрами, как и руководство клуба тоже вообще уверено в этом. Они там похоже все в розовой фантазии и только шестое место в таблице и поражения от Локомотива и Краснодара не дают всему Спартаку окончательно потерять связь с реальностью, чего бы там всем похоже очень хотелось бы. Постоянно что то фантазируют и мечтают.

Игнатов может говорить всё что угодно, пора прекращать записывать этот его бред и эти его фантазии наркоманские. Мы же не читаем новости о том что сказал игрок Пари НН или Ахмата, а почему слова игрока Спартака привлекают больше внимания? А может потому что они уже настолько неадекватны что журналисты беспокоятся за душевное здоровье Миши и пытаются привлечь внимание санитаров?

Спартак середняк чемпионата со среднего уровня игроками в лучшем случае, бездарными тренером и руководством, сегодня в РПЛ завтра в ФНЛ, и внимания они большего не заслуживают.
2kjppubb3vy2
2kjppubb3vy2
сегодня в 04:50
Игроки есть, а команду сделать из них не получается.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:51
У меня вопрос - ну кто вас "за язык тянет," причём почти поголовно ? Не ужели нельзя понять , что со стороны это выглядит просто смешно! Добейтесь сначала какого ни будь значимого результата и тогда нахваливайте друг друга , себя, но что бы хоть было за что .
ABir
ABir
сегодня в 00:36
Каждый игрок вроде сам по себе достоин, а вот ансамбля не складывается пока.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:14
Пока видно только на каком вы месте!
Гость
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