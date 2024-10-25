Игнатов: «С таким составом мы можем бороться за высокие места»

Полузащитник «Спартака» высоко оценил состав своей команды.

Каждый игрок в составе «Спартака» достоин своего места в команде. На мой взгляд, с таким составом мы можем бороться за высокие места. Как исправить положение в таблице и отыграть 11-очковое отставание от лидирующего «Краснодара»? Нам просто нужно настраиваться на каждый следующий матч и забирать в них по три очка.