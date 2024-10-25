Игнатов: «С таким составом мы можем бороться за высокие места»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высоко оценил состав своей команды.
Каждый игрок в составе «Спартака» достоин своего места в команде. На мой взгляд, с таким составом мы можем бороться за высокие места. Как исправить положение в таблице и отыграть 11-очковое отставание от лидирующего «Краснодара»? Нам просто нужно настраиваться на каждый следующий матч и забирать в них по три очка.
Игнатов может говорить всё что угодно, пора прекращать записывать этот его бред и эти его фантазии наркоманские. Мы же не читаем новости о том что сказал игрок Пари НН или Ахмата, а почему слова игрока Спартака привлекают больше внимания? А может потому что они уже настолько неадекватны что журналисты беспокоятся за душевное здоровье Миши и пытаются привлечь внимание санитаров?
Спартак середняк чемпионата со среднего уровня игроками в лучшем случае, бездарными тренером и руководством, сегодня в РПЛ завтра в ФНЛ, и внимания они большего не заслуживают.
Игнатов может говорить всё что угодно, пора прекращать записывать этот его бред и эти его фантазии наркоманские. Мы же не читаем новости о том что сказал игрок Пари НН или Ахмата, а почему слова игрока Спартака привлекают больше внимания? А может потому что они уже настолько неадекватны что журналисты беспокоятся за душевное здоровье Миши и пытаются привлечь внимание санитаров?
Спартак середняк чемпионата со среднего уровня игроками в лучшем случае, бездарными тренером и руководством, сегодня в РПЛ завтра в ФНЛ, и внимания они большего не заслуживают.