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Колосков: «В РПЛ играет очень мало молодых футболистов»

вчера, 17:14

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил уровень развития молодёжи в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а также выразил надежду, что молодые талантливые россияне продолжат карьеру в других чемпионатах.

Не скажу, что у нас в чемпионате играет очень много молодых футболистов. Это большое преувеличение. Где вы в РПЛ нашли много прогрессирующей молодёжи? В том же «Динамо» ребята играют по три года, но никакого прогресса я не наблюдаю. Да, в «Локомотиве» и «Крыльях Советов» есть молодые ребята. Но их всё равно единицы, молодых и перспективных у нас в лиге можно пересчитать по пальцам одной руки. Все молодые и перспективные у нас в «Локомотиве», «Зените» и «Крыльях». Так что я не вижу тренда на омоложение чемпионата. Слава богу, что у нас появилась молодёжь. Это уже о многом говорит. Но теперь важно, чтобы ребята с задатками выросли в стабильных футболистов высокого уровня, которые были бы востребованы на Западе.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 10:43
А где Колосков увидел в зените молодёжь, там в составе выходит девять угольков и иногда переросток Мостовой. А молодёжь скорее всего прячут, в Локо видно молодёжь.
alexamit
alexamit
вчера в 19:44
А вы ещё больше альтернативно окрашенных позовите в наш чемпионат и молодёжи вообще не будет.Играть в командах должны 7 русских и четверо папуасов,и вообще не фига давать российское гражданство всяким бомжовским бразилам.
shur
shur
вчера в 18:06
"....Но теперь важно, чтобы ребята с задатками выросли в стабильных футболистов высокого уровня, которые были бы востребованы в "Зените", "Монако"," Паниониосе","Реал Сосьедаде"
"Атланте".....!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:02
Для начала было бы неплохо определиться, до какого возраста Вячеслав Иванович считает футболистов молодыми, а то ведь некоторые футбольные аналитики считают Батракова и Гладышева молодыми, и разница у них всего два года, но первый уже третий сезон в основной обойме Динамо и почти шесть десятков матчей сыграл в РПЛ, а второй в Локомотиве провёл всего семнадцать игр, но его имя больше всех сегодня на устах всех специалистов. Далее хотелось бы от него услышать какой минимальный порог молодых футболистов должен быть в каждой команде. Если взять первые шесть команд из верхней части турнирной таблицы то у всех в этом сезоне выходили футболисты 2003 года рождения и моложе. У Динамо таких семь человек, у Локомотива - пять, Краснодара и ЦСКА по четыре и только в Спартаке и у чемпиона по одному. Теперь что касается роста, то у команд в составе которых на поле выходит по восемь иностранцев стоимостью по десять миллионов евро каждый, ждать прогресса от наших молодых можно до пенсии. И это уже вопросы прежде всего к РФСу в том числе и к самому Колоскову, Президентом которого он является, пусть и Почётным, хотя это роли особой не играет, но уверен его предложения не остались бы без внимания, обратись он с такими инициативами.
Болейте за своих, а не против чужих!
b4z9ycwrz9kk
b4z9ycwrz9kk
вчера в 17:24, ред.
К сожалению, сейчас финансовая и организационная основа нашего футбола такова, что невозможно представить, чтобы новые Аршавины, Кержаковы, Сычёвы и Измайловы прочно врывались в составы своих команд, игра строилась вокруг них и они попадали в сборную на постоянной основе, а не в ту круговерть из полсотни народу, которую там устроил Валера. Вот и подсказал бы на правах заслуженного функционера нынешним воротилам, что мол, ребят, хорош уже закупать пачками на год-два посредственных зарубежных игрочков, иначе никогда у нас не будет своих Ямалей, Педри и Гави
wf352a32ncug
wf352a32ncug
вчера в 17:20
Для некоторых лучше купить жирного бразильца и год сбрасывать ему вес, чем растить молодого футболиста.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:18
Вячеслав Иванович так это вопрос и к Вам как почётному президенту Российского футбольного союза и в целом к РФС - почему так мало молодёжи играет?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:17
Да. Ещё и футбольные школы мало кому доступны.
Гость
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