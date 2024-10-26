Колосков: «В РПЛ играет очень мало молодых футболистов»

Почётный президент Российского футбольного союза оценил уровень развития молодёжи в Российской Премьер-Лиге ( РПЛ ), а также выразил надежду, что молодые талантливые россияне продолжат карьеру в других чемпионатах.

Не скажу, что у нас в чемпионате играет очень много молодых футболистов. Это большое преувеличение. Где вы в РПЛ нашли много прогрессирующей молодёжи? В том же «Динамо» ребята играют по три года, но никакого прогресса я не наблюдаю. Да, в «Локомотиве» и «Крыльях Советов» есть молодые ребята. Но их всё равно единицы, молодых и перспективных у нас в лиге можно пересчитать по пальцам одной руки. Все молодые и перспективные у нас в «Локомотиве», «Зените» и «Крыльях». Так что я не вижу тренда на омоложение чемпионата. Слава богу, что у нас появилась молодёжь. Это уже о многом говорит. Но теперь важно, чтобы ребята с задатками выросли в стабильных футболистов высокого уровня, которые были бы востребованы на Западе.