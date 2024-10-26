В РФС оценили возможность объединения чемпионатов России и Беларуси

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий касательно возможного объединения чемпионатов России и Беларуси.
С последнего момента, когда мы обсуждали этот вопрос, ничего не изменилось. Если у белорусской стороны будет такое желание, то мы можем его рассмотреть. Но я не уверен, что в результате Белорусская федерация футбола такое предложение нам сделает. Это, на мой взгляд, все же гипотетическая ситуация.
Если смотреть гипотетически, что думаю об этой идее? Создание каких-то лиг? Вполне возможно, что через какое-то время футбол придет и к таким форматам. Но в настоящий момент в футболе, в отличие от других видов спорта, международные регуляторы — ФИФА и континентальные — всячески борются с этим и видят в этом угрозу для турниров, которые проводят они сами.
Да и как то тяжело представить как это будет выглядеть не на бумаге...
Разные государства...с разной денежной системой...
Даже европейские страны какими бы объединенными они себя в Евросоюзе не позиционировали не объединяют чемпионаты...
Тут можно рассмотреть вариант как с Суонси...или Монако...
Клубы из прилегающего государство принимают участие в турнирах лигообразующей страны...
Думаю клуб или пара клубов уровня Батэ не затерялись бы в РПЛ...
Да и как то тяжело представить как это будет выглядеть не на бумаге...
Разные государства...с разной денежной системой...
Даже европейские страны какими бы объединенными они себя в Евросоюзе не позиционировали не объединяют чемпионаты...
Тут можно рассмотреть вариант как с Суонси...или Монако...
Клубы из прилегающего государство принимают участие в турнирах лигообразующей страны...
Думаю клуб или пара клубов уровня Батэ не затерялись бы в РПЛ...