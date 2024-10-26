В РФС оценили возможность объединения чемпионатов России и Беларуси

Президент РФС дал комментарий касательно возможного объединения чемпионатов России и Беларуси.

С последнего момента, когда мы обсуждали этот вопрос, ничего не изменилось. Если у белорусской стороны будет такое желание, то мы можем его рассмотреть. Но я не уверен, что в результате Белорусская федерация футбола такое предложение нам сделает. Это, на мой взгляд, все же гипотетическая ситуация.