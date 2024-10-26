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В РФС оценили возможность объединения чемпионатов России и Беларуси

вчера, 11:35

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий касательно возможного объединения чемпионатов России и Беларуси.

С последнего момента, когда мы обсуждали этот вопрос, ничего не изменилось. Если у белорусской стороны будет такое желание, то мы можем его рассмотреть. Но я не уверен, что в результате Белорусская федерация футбола такое предложение нам сделает. Это, на мой взгляд, все же гипотетическая ситуация.

Если смотреть гипотетически, что думаю об этой идее? Создание каких-то лиг? Вполне возможно, что через какое-то время футбол придет и к таким форматам. Но в настоящий момент в футболе, в отличие от других видов спорта, международные регуляторы — ФИФА и континентальные — всячески борются с этим и видят в этом угрозу для турниров, которые проводят они сами.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:13
Создать свою СНГовскую супер лигу в спонсоры букмекеров или миллиардеров обязать их у нас больше 100-ни вместо кубка который стал просто смешным с его непонятным розыгрышем
shur
shur ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:42
...с языка снял, в своё время Динамо Минск ещё та команда была, играя в первенстве СССР многих укладывала...!!!
shur
shur ответ lukarelli (раскрыть)
вчера в 17:39
...а зачем на кузнец,кузнец нам не нужен!!!
lukarelli
lukarelli
вчера в 17:32
можно еще и украинский плюсануть
shlomo
shlomo
вчера в 14:10
Нет здесь речи об объединение чемпионатов. Есть речь о внедрении пары клубов из Беларуси в российский футбол. Вообще, вся эта тематика идёт из политических кругов, данное внедрение нужно им, чтобы публично продемонстрировать ещё большее единение между Россией и Беларусью, а с точки зрения спорта всё это бессмысленно вызывающее много споров....
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:05
Даже комментировать это глупо.
112910415
112910415
вчера в 13:35
пустые разговоры
Futurista
Futurista ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:28
Т.е. по вашему Бразилия в футболе никакая?)...
adekvat
adekvat
вчера в 13:13
У белорусов денег не хватит конкурировать с российскими клубами. В хоккее одну команду путем содержать не могут в КХЛ.
3wejfscjgka3
3wejfscjgka3
вчера в 13:09
Это вопрос надуманный, никогда никакого объединения не будет.
альсато
альсато
вчера в 13:00
Для развития футбола в Союзном государстве-объединение не помешала бы!..Вон Динамо Минск играет в КХЛ, к тому же приезжает и во Владивосток, и в Хабаровск!..но при этом необходимо чтобы Сборная Белоруси-оставалась в том же формате-как Сборные Уэльса и Шотландии...
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:55
Нужно свой Брикс в футболе организовывать. Правда рейтинг будет никакой...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:40
Почему нас должны беспокоить проблемы FIFA и прочих контор? Они нас ни во что не ставят...
зигзаг
зигзаг
вчера в 12:39
Лучшие футбольные времена были когда Рубин и Цска выясняли кто из них лучший. Но пришёл газпром и испортил весь футбол в россии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:27
Глупости какие-то обсуждают....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:20, ред.
Гипотетическая ситуация. Мда, рукалицо, и это президент РФС. Наверное недавно новое слово узнал, правда что оно значит вообще и как применять правильно ещё не понял, но уже понтуется перед журналистами.
234pzwbybwx3
234pzwbybwx3
вчера в 12:12
Ну тогда можно дальше следующим предлагать объединяться в одну лигу. Кто там у нас дальше по алфавиту? Тааак, после Беларуси на букву Б, блин, опять всё тот же Бруней получается. А что объединённая российско-брунейская лига обещает быть очень зрелищной, экзотичной и результативной. А такие выезды для наших фанов так вообще будут незабываемыми! Так что, давай действуй, месье Дюк!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:09, ред.
ФИФА выгодней брать оброк с двух федераций футбола...чем с одной...
Да и как то тяжело представить как это будет выглядеть не на бумаге...
Разные государства...с разной денежной системой...
Даже европейские страны какими бы объединенными они себя в Евросоюзе не позиционировали не объединяют чемпионаты...

Тут можно рассмотреть вариант как с Суонси...или Монако...
Клубы из прилегающего государство принимают участие в турнирах лигообразующей страны...

Думаю клуб или пара клубов уровня Батэ не затерялись бы в РПЛ...
gb7ce3vm2xye
gb7ce3vm2xye
вчера в 12:08
Объединение чемпионатов России и Беларуси кажется мне нецелесообразным.
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