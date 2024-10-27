Балотелли сегодня подпишет контракт с «Дженоа»

Нападающий Марио Балотелли сегодня подпишет соглашение с «Дженоа».
Контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона и будет включать в себя возможность расторжения до 31 декабря.
Нападающий Марио Балотелли сегодня подпишет соглашение с «Дженоа».
Контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона и будет включать в себя возможность расторжения до 31 декабря.
Парень, который прос*ал всё", так можно будет написать в его эпитафии...а какое многообещающее было начало. Ну а сейчас вряд-ли как футболист Марио принесёт пользу Дженоа,.... скорее всего подписали для медиа-пространства, пусть даже если со скандальным оттенком (обвинения в расизме).
Парень, который прос*ал всё", так можно будет написать в его эпитафии...а какое многообещающее было начало. Ну а сейчас вряд-ли как футболист Марио принесёт пользу Дженоа,.... скорее всего подписали для медиа-пространства, пусть даже если со скандальным оттенком (обвинения в расизме).