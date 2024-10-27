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Балотелли сегодня подпишет контракт с «Дженоа»

вчера, 10:38

Нападающий Марио Балотелли сегодня подпишет соглашение с «Дженоа».

Контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона и будет включать в себя возможность расторжения до 31 декабря.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:26
результаты клуба не улучшатся,
но хоть скучно не будет !
shur
shur
вчера в 13:30
...вот такой "молодой,скоростной,перспективный форвард" сейчас и
нужен "Дженоа",чтобы покинуть "камчатку" в таблице...!
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:38
У нас говорят что талант не пропьешь , но это не про Марио! Пропил и прос-рал все что можно!
j522zuqp9a9p
j522zuqp9a9p
вчера в 12:04
Первым делом, чтобы в Дженоа ясно поняли, КТО к ним прибыл, Бало должен совершить два своих классических обряда - закидать дротиками от дартса клубную молодёжку и устроить фейерверк в ванной. Ну а дальше там ему уже несильно важно, как пойдёт, так в принципе и ладно!
6q8qbueph569
6q8qbueph569
вчера в 11:58
Ну всё, скучать в Генуе теперь точно не будут, а вот насчёт футбольных достижений там Марика что-то верится вообще не особо
shlomo
shlomo
вчера в 11:45
Баллотели - первый игрок, которому сразу прописывают не опцию продления, а опцию расторжения...:))))

Парень, который прос*ал всё", так можно будет написать в его эпитафии...а какое многообещающее было начало. Ну а сейчас вряд-ли как футболист Марио принесёт пользу Дженоа,.... скорее всего подписали для медиа-пространства, пусть даже если со скандальным оттенком (обвинения в расизме).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:39
Первый среди всех, кто закопал свой футбольный талант.
galem72
galem72 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:27
Думаю, этот футбольный фрик может помочь Генуе только поскорее ускакать в Серию B. ))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:26
И зачем он Дженоа? Балотелли - это уже сбитый летчик. Высший уровень он не потянет, ему бы в Серию В.
8yckh5c5su66
8yckh5c5su66
вчера в 11:09
Дженоа захотело иметь головную боль.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 10:57
Возможно, Марио сможет проявить себя достаточно хорошо на родине, хотя бы как игрок ротации, и помочь генуэзцам остаться в высшей лиге Италии.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:55
Как предусмотрительно до "Нового года" - а то праздник всё таки мало ли , что...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:55
Блуждающий супер Марио, когда то невероятно талантливый....
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:45
Балотелли свой талант давно уже про76 .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:43
Да начнется шоу))
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