«Ноттингем Форест» хочет сделать свой стадион «одним из лучших в Англии»

Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис планирует обновить домашний стадион команды «Сити Граунд», чтобы тот стал «одним из лучших в Англии».
Речь идет именно о реконструкции, а не переезде на новую арену. «Лесники» играют на этом поле с 1898 года. По слухам, в клубе хотят увеличить вместимость стадиона до 40 тысяч. Находящиеся поблизости от сооружения офисы и клубный магазин планируется снести, чтобы на их месте построить жилье. Помимо этого, на трибуне имени Брайана Клафа хотят разместить солнечные батареи.
При заполняемости в 97.5% можно и на 50-60 тыщ арену бабахнуть....
Наверняка греку эти вложения окупятся...лесов вон на фотографии сколько....лесники все повылазят- опять места всем не хватит...
При заполняемости в 97.5% можно и на 50-60 тыщ арену бабахнуть....
Наверняка греку эти вложения окупятся...лесов вон на фотографии сколько....лесники все повылазят- опять места всем не хватит...
Ту новость удалили.
Ту новость удалили.