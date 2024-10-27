«Ноттингем Форест» хочет сделать свой стадион «одним из лучших в Англии»

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вчера, 11:42

Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис планирует обновить домашний стадион команды «Сити Граунд», чтобы тот стал «одним из лучших в Англии».

Речь идет именно о реконструкции, а не переезде на новую арену. «Лесники» играют на этом поле с 1898 года. По слухам, в клубе хотят увеличить вместимость стадиона до 40 тысяч. Находящиеся поблизости от сооружения офисы и клубный магазин планируется снести, чтобы на их месте построить жилье. Помимо этого, на трибуне имени Брайана Клафа хотят разместить солнечные батареи.