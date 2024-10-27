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«Ноттингем Форест» хочет сделать свой стадион «одним из лучших в Англии»

вчера, 11:42

Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис планирует обновить домашний стадион команды «Сити Граунд», чтобы тот стал «одним из лучших в Англии».

Речь идет именно о реконструкции, а не переезде на новую арену. «Лесники» играют на этом поле с 1898 года. По слухам, в клубе хотят увеличить вместимость стадиона до 40 тысяч. Находящиеся поблизости от сооружения офисы и клубный магазин планируется снести, чтобы на их месте построить жилье. Помимо этого, на трибуне имени Брайана Клафа хотят разместить солнечные батареи.

«Ноттингем Форест» хочет сделать свой стадион «одним из лучших в Англии»

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:09, ред.
Увеличить количество мест менее чем на 10 тысяч...а смысл...
При заполняемости в 97.5% можно и на 50-60 тыщ арену бабахнуть....
Наверняка греку эти вложения окупятся...лесов вон на фотографии сколько....лесники все повылазят- опять места всем не хватит...
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:52
Солнечные батареи на трибуне имени Брайана Клафа — это замечательная идея! Это не только сделает стадион более экологичным, но и может помочь клубу сократить расходы на электроэнергию. Такие инициативы важны для современных спортивных объектов, и здорово видеть, что клуб идет в ногу с временем. Надеюсь, что это станет примером для других команд.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ t6thpmcea3t7 (раскрыть)
вчера в 12:04
Добрый день.

Ту новость удалили.
shlomo
shlomo
вчера в 11:52
Красиво смотрится... но нужны спонсоры с деньгами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:51
Самое главное лес вокруг сохраните - самая "фишка"...)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:51
На рендере он не выглядит как самый лучший
rctj7rdskvr4
rctj7rdskvr4
вчера в 11:50
Форест старейший клуб, со своей историей, только приветствую
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