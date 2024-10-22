«Милан» и «Интер» хотят построить новый стадион в районе Сан-Сиро

«Милан» и «Интер» собираются построить новый стадион в районе Сан-Сиро. Это стало известно в результате встречи между мэром города, представителями клубов, министром культуры и министром спорта, которая прошла 22 октября.

Президент «россонери» сообщил следующее:

Сегодняшняя утренняя встреча прошла очень хорошо, на ней присутствовали мэр Милана, министр культуры и министр спорта. Мы преодолели проблему сохранения второго кольца этого стадиона, которая поднималась в течение нескольких месяцев. Мы можем построить новый стадион в районе Сан-Сиро, сохранив здание, которое заменит стадион, где мы сейчас находимся, — второе кольцо или его часть. Так что это была очень позитивная встреча, которая приблизила нас к рассмотрению вопроса о строительстве нового стадиона в Сан-Сиро в качестве гипотезы, которую следует рассмотреть.

Нам ещё предстоит сделать несколько шагов, начиная с того, чтобы понять, по какой цене муниципалитет Милана сможет продать нам стадион «Сан-Сиро» и прилегающую территорию. Мы ещё не знаем всего этого, и именно поэтому сохраняем нашу гипотезу о Сан-Донато, где мы долго работали и потратили 40 миллионов.