Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре

Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге по итогам октября.
Под руководством немецкого специалиста «Барселона» выиграла все три матча в прошлом месяце. Каталонцы обыграли «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1) и мадридский «Реал» (4:0).
Для Флика эта награда стала второй, ранее он получал её по итогам августа.
Могли бы и подождать лаврами Флика осыпать...
Могли бы и подождать лаврами Флика осыпать...
Старт у немца удался! Надеюсь, что команда продолжит в том же духе. Удачи каталонцам
Старт у немца удался! Надеюсь, что команда продолжит в том же духе. Удачи каталонцам