Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре

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вчера, 18:58

признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге по итогам октября.

Под руководством немецкого специалиста «Барселона» выиграла все три матча в прошлом месяце. Каталонцы обыграли «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1) и мадридский «Реал» (4:0).

Для Флика эта награда стала второй, ранее он получал её по итогам августа.