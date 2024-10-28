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Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре

вчера, 18:58

Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге по итогам октября.

Под руководством немецкого специалиста «Барселона» выиграла все три матча в прошлом месяце. Каталонцы обыграли «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1) и мадридский «Реал» (4:0).

Для Флика эта награда стала второй, ранее он получал её по итогам августа.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:30
Ещё не все команды сыграли в октябре.....
Могли бы и подождать лаврами Флика осыпать...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:09
Заслуженно)
Старт у немца удался! Надеюсь, что команда продолжит в том же духе. Удачи каталонцам
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:42
Бавария и Барселона ощутили на себе фактор Флика
2jpt5fejx5ws
2jpt5fejx5ws
вчера в 19:36
Флик лучший заслуженно, хорошую серию выдал
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:14
Ну а почему бы и нет.
112910415
112910415
вчера в 19:11
едва ли кто-то будет против !
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 19:11
В октябре он наверное лучший в мире. За месяц выигрывает 3 матча, забивая в среднем по 4 мяча за игру, причем даже Реалу в гостях - тут вариантов других нет. Заслужил !
allemz
allemz
вчера в 19:05
При Хави тоже неплохо начинали и даже также громили Реал 4-0, чемпионство взяли) Поэтому за Фликом еще только наблюдать!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:59
Ну кто же ещё?) заслужил Флик!
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