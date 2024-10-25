Месси, Суарес и Альба претендуют на награды лучшим игрокам регулярки МЛС

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вчера, 09:28

В пятницу МЛС объявила финалистов премии MLS Year-End Awards 2024, которая вручается лучшим футболистам лиги по итогам регулярного сезона.

В список вошли представители 15 клубов, победители будут объявлены в ходе плей-офф.

Больше всего претендентов из команды-победителя регулярного чемпионата «Интер Майами» — 5: и претендуют на приз самому ценному игроку, — лучшему тренеру, — молодому игроку года, — лучшему защитнику. Суарес также вошёл в число кандидатов на получение награды новичку года.