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Месси, Суарес и Альба претендуют на награды лучшим игрокам регулярки МЛС

вчера, 09:28

В пятницу МЛС объявила финалистов премии MLS Year-End Awards 2024, которая вручается лучшим футболистам лиги по итогам регулярного сезона.

В список вошли представители 15 клубов, победители будут объявлены в ходе плей-офф.

Больше всего претендентов из команды-победителя регулярного чемпионата «Интер Майами» — 5: Лионель Месси и Луис Суарес претендуют на приз самому ценному игроку, Херардо Мартино — лучшему тренеру, Диего Гомес — молодому игроку года, Жорди Альба — лучшему защитнику. Суарес также вошёл в число кандидатов на получение награды новичку года.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Vilen Naidenkine (раскрыть)
сегодня в 08:07
Мой Зенит???😂 с чего ты решил, что я болею за Зенит? Я тебе больше скажу, я РПЛ крайне редко вообще смотрю, один раз в месяц или в 2 месяца. Но, скажу так, что даже этот слабенький РПЛ сильнее любительского МЛС))
амурец
амурец
сегодня в 03:34
Суарес был и в Европе лучшим в 2015 , а Месси лучший только в любительской лиге
Vilen Naidenkine
Vilen Naidenkine ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:57
    Vilen Naidenkine
    Vilen Naidenkine
    вчера в 23:56
    Суаоес играет минимум 1.5 тайма и забивает оч много, а гном сидит на лавке и ишрает 0.5 тайма макс и то не всегда, но он звездище он и выиграет
    STADIÓN ČSSR
    STADIÓN ČSSR
    вчера в 21:25, ред.
    а Бускетс как же, нельзя товарищей обделять
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 15:40
    Бывшие проф.спортсмены как никак среди любителей из МЛС, выделяются.
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 15:16
    Их можно как одно целое воспринимать.
    hy22m5mu35t8
    hy22m5mu35t8
    вчера в 12:42
    Похоже это будущие чемпионы, все одноклубники
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 12:41, ред.
    Суарес ещё не всех перекусал?
    НЕ Э Г О И СТ
    НЕ Э Г О И СТ
    вчера в 11:23
    Ну а кто ещё.. ☝️
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 5erbe7m2f3bq (раскрыть)
    вчера в 11:17
    Миранчук на пенсии?
    Брулин
    Брулин
    вчера в 11:02
    Эта награда будет как просто ещё одно небольшое приложение ( в случае выигрыша) к большому и уникальному достоянию великого Арга 10 .
    Baggio R.
    Baggio R. ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 10:45
    Какое лицо у Диего Гомеса?)
    112910415
    112910415
    вчера в 10:45
    не портят борозды, как говорится !
    и даже значительно её улучшают ! )
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 10:32
    Исключить из этого списка Суареса. Сдулся, как проколотый воздушный шарик, во время отсутствия Месси по причине болезни.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 10:23
    Идут годы но ничего не меняется.... лучшие!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 09:49
    У ветеранов, наводивших шорох в Ла Лиге проснулась вторая молодость, все призы в МЛС позабирают.
    shur
    shur
    вчера в 09:47
    ...им торжественно вручат Три Билета на дерби 26 октября...!!!
    5erbe7m2f3bq
    5erbe7m2f3bq
    вчера в 09:42
    Походу МЛС смело можно переименовывать в ПЛЛ - пенсионерская Ла Лига
    adekvat
    adekvat
    вчера в 09:39
    Знакомые все лица.
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