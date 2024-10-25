Месси, Суарес и Альба претендуют на награды лучшим игрокам регулярки МЛС

В пятницу МЛС объявила финалистов премии MLS Year-End Awards 2024, которая вручается лучшим футболистам лиги по итогам регулярного сезона.
В список вошли представители 15 клубов, победители будут объявлены в ходе плей-офф.
Больше всего претендентов из команды-победителя регулярного чемпионата «Интер Майами» — 5: Лионель Месси и Луис Суарес претендуют на приз самому ценному игроку, Херардо Мартино — лучшему тренеру, Диего Гомес — молодому игроку года, Жорди Альба — лучшему защитнику. Суарес также вошёл в число кандидатов на получение награды новичку года.
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и даже значительно её улучшают ! )