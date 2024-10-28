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В Сети появились результаты голосования за «Золотой мяч»

вчера, 13:53

В Сети появились изображения результатов голосования за «Золотой мяч-2024». Победителем стал бразилец Винисиус Жуниор из «Реала». Он набрал 630 баллов и обошел Родри из «Ман Сити» на 54 пункта.

Церемония вручения награды состоится сегодня.

В Сети появились результаты голосования за «Золотой мяч»

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Все комментарии
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 13:31
Родри значит получил из-за ПИАРА? хахахах
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 11:38
Нет, официально это когда нарушили свои же правила голосования, такого никогда не было, лишь бы отдать ЗМ кришу, который плакал, и Перес в этом прямой участник, который говорил, что они должны изменить свое решение!

Слияние никак не связано с Месси, и без слияния он бы его выиграл. Это не заставлять людей переголосовать называется.
Ilya Haceaturian
Ilya Haceaturian
вчера в 22:53, ред.
Весь Реал Мадрид не летит на церемонию и это будет самая странная церемония
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:50
Новость вышла что Родри получит. А кривляка даже не полетела на церемонию
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 22:21
"официально" это по мнению адептов месси? еще раньше в 2010 году мячик отдали аргентинцу за слияние ЗМ с ФИФА , "раньше такого не было в первые в истории".
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 21:46
Печально на все это смотреть, к уровню Месси по игре никто из списка даже не приблизился
Ron09
Ron09 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 21:30
Ну если убрать защитников от обеих сторон получится интереснее... Нападающие будут бегать и забивать сколько смогут
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:08
Ну, если уж этой истеричке дают ЗМ, то всем надо заткнуть рты про липовые мячи Месси)))
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:06
... чудак человек, кто это вы и сколько вас?
faneng
faneng
вчера в 20:05
Карвахаль очень низко, Фоден в десятке? Я вас умоляю. Как по мне:
1. Родри.
2. Винисиус.
3. Карвахаль.
R. Carlos
R. Carlos ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Может Джуд ?
ИлиКарвахаль ?
R. Carlos
R. Carlos ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:28
Это сильный аргумент
shur
shur ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 19:20
"...у них языки набок будут уже минут через 30".... РФЛ с АПЛ спутал,дружочек!
R. Carlos
R. Carlos ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:19
Нет ну почитаю конечно
Но что то мне подсказывает что там без защитников никак
ЗМ дают же лучшему игроку а не жонглеру пижону или просто нападающему
Думаешь защитником быть проще чем нападающему ??
shur
shur ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
...правило футбола почитай, сколько игроков на поле,какие функции у каждого...Разогнал всех, Тен Хаг....!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Здравствуй. Я не сказал, что ЗМ должен получить самый титулованный. Просто голы должны приносить результат, то есть трофеи. Без трофеев получается, что голы Кейна ни на что не влияли. Почему он не был так высоко, когда играл за шпор? Там тоже много забивал, но трофеев не выигрывал.

Что касается Карвахаля, то защитники редко получают ЗМ, да и то, только за ЧМ, как Каннаваро, Беккенбауэр и Маттеус.
R. Carlos
R. Carlos ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:13
Давай уберем защитников с поля
?
Пусть нападающие бегают в защите и отбирают мяч
Интересно радостно наверное им будет 90 минут бегать от ворот до ворот ?
Будет ли у них желание куда то бежать в атаку и играть там пяточкой да через себя забивать если у них языки набок будут уже минут через 30
Правильно защитники ничего не делают для команд
Так получается ?
shur
shur ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
...не вижу логики,отдать защитникам награду, значит на табло одни нули,
не пропустили под удар ни одного нападающего! Кому нужен сухой футбол без голов, да не кому!!! ...А ты вот его обведи, одного,другого, кипера уложи или в домик или со стандарта в девять, вот ,блин искусство!!!
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:05
...ключевое слово "поведение", вот здесь я полностью согласен, от его вечных капризов и недовольств устали все, неприятный факт!!!
R. Carlos
R. Carlos ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:59
Приветствую
Насчет Кейна который ничего не выиграл - приз лучшему игроку а не самому титулованному
В таком случае должен получить Карвахаль без лишних разговоров
Хотя и Карвахаль был очень полезен не для одной а сразу для двух команд
Но защитникам не дают после Каннаваро ЗМ...
shur
shur ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 18:58
...чудак человек, мы из года в год Лигу берём, пусть хоть чему карлуха порадуется...!!!
Икарус
Икарус
вчера в 18:53, ред.
После двух последних ЗМ месси данный титул просто фарс. Хотя объективно .Вини выиграл ЛЧ( что всегда давало добавляло шансов на ЗМ), плюс титул ЛА Лиги. Те, кто считает что должен получить Родри- Месси тоже получал ЗМ в обход Хавиньесты в 10 и 12 году, учитывая титулы и доминацию тех как в клубах, так и в сборных.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 18:53, ред.
Я за Беллингема
Он феерил
Это еще при том что чемпионат и команда новые для него
Вини если заслужил - то скорее накопительно
За прошлые сезоны
В прошлом сезоне больше заслужил Беллингем
А вообще моет Карвахалю отдать ??
Представьте Реал без него в прошлом сезоне ?
Всё ли у них получалось без него ?
А в сборной Испании кто закрыл наглухо правый фланг да еще и в атаке приносил пользу
Ну и к тому же выиграл ЧЕ ЛЧ и ЛаЛигу

Почему не дать приз хоть один раз в 20 лет самому полезному и титулованному пусть даже это будет защитник
Они что не люди ??
На поле на матч не выходят что ли ??
Ну или отдайте Месси
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:38
После восьми ЗМ Месси в Мадриде никогда не успокоятся.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:33
Вообще-то официально самый левый это 2013 год. Кришу за слезы и ноль титулов вручили нарушив свои же правила голосования. Никогда такого не было в истории!
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:55
Опять короче митингуют, не хотят Лететь.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:53
Романо утверждает, что Родри выиграл ЗМ. Очень надеюсь, что это правда. Родри заслужил, как никто. Винисиус пусть довольствуется вторым местом. Даже, если не брать в расчет его поведение, сезон он провел средне.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:34
Фабрицио сообщает, что никто из футболистов «Реала» не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча» в знак солидарности с Майну и Гарначо, которых не пустили в самолет подлый «Сити», а Винисиус точно не получит награду.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:21
Родри получит))) этот список так для сохранения интриги )))
Per4ick
Per4ick ответ HeavenCanWait (раскрыть)
вчера в 17:10, ред.
нет последний раз когда дали позорно это когда гному пихнули за кубок америки, в этом году никого не даже в топ 10 не лаутаро ни хамеса, потому что это посредственный турнир а в 2021 он был еще и ковидный так еще и внеочередный как раз для гнома, а в 2023 дали за ЧМ с 5 пенками, хотя ему давали и за провал на ЧМ 2010 и слитую ЛЧ Интеру. за высокую статистику тоже не всегда получают ЗМ. эта награда давно больше про пиар чем про реальные заслуги
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