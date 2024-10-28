В Сети появились результаты голосования за «Золотой мяч»

В Сети появились изображения результатов голосования за «Золотой мяч-2024». Победителем стал бразилец Винисиус Жуниор из «Реала». Он набрал 630 баллов и обошел Родри из «Ман Сити» на 54 пункта.
Церемония вручения награды состоится сегодня.
В Сети появились изображения результатов голосования за «Золотой мяч-2024». Победителем стал бразилец Винисиус Жуниор из «Реала». Он набрал 630 баллов и обошел Родри из «Ман Сити» на 54 пункта.
Церемония вручения награды состоится сегодня.
Во-первых, многие достойные не были номинированы. Например, Хамес, Родриго, Салах, Де Брюйне и т. д. Вместо них набрали Довбика, Лукмана и т. д. Серьезно?
Во-вторых, по каким критериям расположились игроки? Почему Кейн так высоко, который умудрился ничего не выиграть? Где Лаутаро? Карвахаль низко, хоть выиграл всё.
В-третьих, Винисиус не заслужил ЗМ, но по набранным очкам какой-то мега перфоманс показал получается. Для сравнения: Месси в 2023 - 462 очков, Бензема в 2022 - 549 очков, Месси в 2021 - 613 очков.
Во-первых, многие достойные не были номинированы. Например, Хамес, Родриго, Салах, Де Брюйне и т. д. Вместо них набрали Довбика, Лукмана и т. д. Серьезно?
Во-вторых, по каким критериям расположились игроки? Почему Кейн так высоко, который умудрился ничего не выиграть? Где Лаутаро? Карвахаль низко, хоть выиграл всё.
В-третьих, Винисиус не заслужил ЗМ, но по набранным очкам какой-то мега перфоманс показал получается. Для сравнения: Месси в 2023 - 462 очков, Бензема в 2022 - 549 очков, Месси в 2021 - 613 очков.
Да и в результаты поверят
Да и в результаты поверят