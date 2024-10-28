В Сети появились результаты голосования за «Золотой мяч»

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вчера, 13:53

В Сети появились изображения результатов голосования за «Золотой мяч-2024». Победителем стал бразилец из «Реала». Он набрал 630 баллов и обошел Родри из «Ман Сити» на 54 пункта.

Церемония вручения награды состоится сегодня.