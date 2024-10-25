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Стали известны претенденты на звание игрока года в Африке

вчера, 10:54

Африканская конфедерация футбола (CAF) представила список номинантов на приз лучшему игроку года.

Церемония награждения пройдёт 16 декабря в Марракеше, Марокко.

При выборе победителя будут учитываться результаты с января по октябрь 2024 года. В список вошли 10 футболистов:

Амин Гуири (Алжир, «Ренн»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер Леверкузен»), Симон Адингра (Кот-д'Ивуар, «Брайтон энд Хоув Альбион»), Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»), Сехру Гирасси (Гвинея, «Боруссия Дортмунд»), Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»), Софьян Раими (Марокко, «Аль-Аин»), Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»), Уильям Эконг (Нигерия, «Аль-Холуд»), Ронвен Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунс»).

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 15:49
А почему нет Мухаммеда Салаха, Осимхена, Мане?
dma2d7pjzcxb
dma2d7pjzcxb
вчера в 11:42
Многие достойны, выберут лучшего.
drug01
drug01
вчера в 10:57
Слишком много хороших игроков выбрать будет сложно...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:56
Наверно Лукман, хотя и Гирасси провел очень сильный сезон
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