Стали известны претенденты на звание игрока года в Африке

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вчера, 10:54

Африканская конфедерация футбола (CAF) представила список номинантов на приз лучшему игроку года.

Церемония награждения пройдёт 16 декабря в Марракеше, Марокко.

При выборе победителя будут учитываться результаты с января по октябрь 2024 года. В список вошли 10 футболистов: