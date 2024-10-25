Стали известны претенденты на звание игрока года в Африке

Африканская конфедерация футбола (CAF) представила список номинантов на приз лучшему игроку года.
Церемония награждения пройдёт 16 декабря в Марракеше, Марокко.
При выборе победителя будут учитываться результаты с января по октябрь 2024 года. В список вошли 10 футболистов:
Амин Гуири (Алжир, «Ренн»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер Леверкузен»), Симон Адингра (Кот-д'Ивуар, «Брайтон энд Хоув Альбион»), Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»), Сехру Гирасси (Гвинея, «Боруссия Дортмунд»), Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»), Софьян Раими (Марокко, «Аль-Аин»), Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»), Уильям Эконг (Нигерия, «Аль-Холуд»), Ронвен Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунс»).