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Директор «Золотого мяча» оценил опубликованную информацию о победителе

вчера, 15:33

Исполнительный директор «Золотого мяча» Марк Лас высказался о появившихся в Сети ожидаемых итогах награждения.

Лишь два человека знают обладателя награды – я и глава France Football.

Любой другой, кто утверждает, что знает победителя или что видел список – лжец.

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В Сети появились результаты голосования за «Золотой мяч»
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:40
В пользу сомневающихся, в том числе и меня, в словах Исполнительного директора говорит тот факт, что в процедуру подсчёта голосов вовлечены не один десяток человек. Невозможно представить, что только эти двое принимали телефонограммы от ФФ всех стран, затем вдвоём, в тиши кабинета, за бронированными дверьми, считали на калькуляторе, кто за кого голосовал; потом эти же двое рассылали в ФФ приглашения на церемонию, организовывали её, готовили "утешительные" призы, и т.д.
Лукавит Марк Лас. Ох, лукавит.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 18:16
Истеричка Винни не должен получить Золотой мяч.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ UncleZack (раскрыть)
вчера в 17:30, ред.
Тип это эт Романо частенько правду говорит. Вполне возможно, так как слышал что пол состава МС едут на вручение. Чем черт не шутит. Я за Родри.
UncleZack
UncleZack
вчера в 17:22
Романо сообщает что никто из игроков,тренеров и руководства Реала не поедет на церемонию так как победил Родри.
Скажу как болела Реала,буду безумно рад если награду возьмет Родри,пусть победит джентельмен футбола чем отвратный провокатор.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:49
Сегодня после оглашения результатов голосования по выбору лучших футболистов мира можно будет сравнить с опубликованным списком, а далее делать выводы о честности Марка Ласа и о степени доверия главе France Football.
112910415
112910415
вчера в 16:37
между тем. сомнений-то никаких нет !
Futurista
Futurista
вчера в 16:24
Когда знают двое - знают все)...
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:06
Кто то проболтался...:))))
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:50
Этот год стал особенно интересным в мире футбола, и тайна вокруг «Золотого мяча» только добавляет к этому сюжету. Я всегда с нетерпением жду объявления победителя, потому что это как финал большого матча – много эмоций и неожиданностей.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:46
Ох ни фига себе и у "Золотого мяча" есть свой директор...)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:43
Результаты не в первый раз сливают и всегда официальное лицо говорит, что не надо доверять этим сливам, но результаты всегда почему-то совпадают.

Лично у меня нет причин не верить. У Переса ЗМ никто не уводил. Ушел бы Винисиус в СА, сейчас ЗМ получил бы Карвахаль.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:40
Ой да ладно заливать....
w9h97czpfuft
w9h97czpfuft
вчера в 15:40
Это давно уже секрет Полишинеля
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