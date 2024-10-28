Директор «Золотого мяча» оценил опубликованную информацию о победителе

Исполнительный директор «Золотого мяча» Марк Лас высказался о появившихся в Сети ожидаемых итогах награждения.
Лишь два человека знают обладателя награды – я и глава France Football.
Любой другой, кто утверждает, что знает победителя или что видел список – лжец.
Лично у меня нет причин не верить. У Переса ЗМ никто не уводил. Ушел бы Винисиус в СА, сейчас ЗМ получил бы Карвахаль.
Лично у меня нет причин не верить. У Переса ЗМ никто не уводил. Ушел бы Винисиус в СА, сейчас ЗМ получил бы Карвахаль.
Скажу как болела Реала,буду безумно рад если награду возьмет Родри,пусть победит джентельмен футбола чем отвратный провокатор.
Скажу как болела Реала,буду безумно рад если награду возьмет Родри,пусть победит джентельмен футбола чем отвратный провокатор.