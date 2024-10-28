Директор «Золотого мяча» оценил опубликованную информацию о победителе

Исполнительный директор «Золотого мяча» Марк Лас высказался о появившихся в Сети ожидаемых итогах награждения.

Лишь два человека знают обладателя награды – я и глава France Football.

Любой другой, кто утверждает, что знает победителя или что видел список – лжец.