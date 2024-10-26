Звёзды футбола, которые не смогли победить в МЛС. В этой компании может оказаться Алексей Миранчук

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26 октября 2024, 13:30

Собрали мастеров, которые вернулись из Северной Америки без главного трофея.

В МЛС успели поиграть многие звезды мирового футбола, но далеко не все побеждали в главном турнире. Не берем в учет турнирную таблицу регулярного первенства, речь только о плей-офф.

Этой ночью Лионель Месси с «Интер Майами» обыграл Алексея Миранчука и его «Атланту», теперь аргентинцу осталось несколько шагов до триумфа. Россиянина заменили в перерыве, а победу «Интеру» принесли точные выстрелы Луиса Суареса и Жорди Альбы.

Но давайте вспомним футболистов мирового класса, которым так и не удалось выиграть данный трофей.

Стивен Джеррард

Несмотря на то что Джеррард выходил в плей-офф в обоих сезонах с «Лос-Анджелес Гэлакси», ему так и не удалось заполучить кубок. Фактически его самое большое достижение в этом соревновании — выход в полуфинал в 2016 году, где «Гэлакси» в итоге проиграли «Колорадо Рэпидс» по пенальти. Но вряд ли англичанин будет вспоминать эти неудачи, ведь в его сердце есть другое поражение, которое он никогда не забудет.

Фрэнк Лэмпард

После того как он не попал в плей-офф во время своего дебютного сезона в составе «Нью-Йорк Сити», клубу все же удалось пройти квалификацию в ходе кампании 2016 года.

Сам Фрэнк провел тот сезон на впечатляющем уровне, забив 12 голов всего в 19 матчах. Впрочем, в конечном итоге хавбек закончил сезон без трофеев, поскольку его команда проиграла «Торонто» со счетом 0:7 по сумме двух матчей в полуфинале конференции.

Через несколько месяцев после вылета из плей-офф МЛС Лэмпард объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Затем пытался построить тренерскую карьеру, но провалился в «Челси».

Златан Ибрагимович

Пусть за два сезона в составе «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимович забил 53 гола, в плей-офф он так и не прошел дальше полуфинала конференции.

Во время его первого сезона в клубе «Лос-Анджелес Гэлакси» не хватило одного очка для выхода в следующий раунд, несмотря на то что шведский нападающий забил 22 гола в той кампании.

Затем, в середине своего второго сезона в Соединенных Штатах, бывший нападающий «Милана» раскритиковал процесс квалификации в плей-офф.

«Я считаю, что эта система — чушь», — заявил Ибрагимович журналистам в Лос-Анджелесе в 2019 году.

Нужно просто выиграть плей-офф, и все. Результаты должны быть важны в каждой игре, но здесь, если ты занимаешь седьмое место по итогам регулярного сезона, то попадаешь в плей-офф и можешь стать чемпионом, это абсурд.

Классический Златан, наверняка точно также ответил бы и его товарищ Моуриньо.

Андреа Пирло

Итальянский маэстро, который становился с годами все лучше, словно вино, провел два с половиной года, играя в Соединенных Штатах за «Нью-Йорк Сити», но за это время так и не выиграл ни одного трофея.

Несмотря на то что Пирло демонстрировал свой класс во время игры в MLS , в плей-офф он так и не прошел дальше полуфинала конференции.

Тьерри Анри

Легендарный француз был еще в хорошей форме, когда в 2010 году перешел в MLS . За четыре с половиной года, проведенных в составе «Нью-Йорк Рэд Буллз», он забил 52 гола в 135 матчах.

Главный трофей ему так и не достался. Ближе всего к победе в плей-офф он был во время своего последнего сезона в клубе в 2014 году, но его команда в конечном итоге проиграла «Нью-Инглэнд Революшн» в финале конференции. Но Анри многократно говорил, что дело было не в трофеях, а в возможности пожить в США , где он даже мог просто выходить из дома без пристального внимания журналистов и болельщиков. А это даже дороже очередного кубка для человека, который в футболе выиграл все – Лигу чемпионов, чемпионат мира и Евро.

Уэйн Руни

За время, проведенное в «Вашингтон Ди Си Юнайтед» в качестве игрока и тренера, Руни так и не удалось завоевать кубок.

«Ди Си Юнайтед» выходил в плей-офф в течение обоих сезонов Руни в клубе, но каждый раз выбывал в первом раунде. Впрочем, у Уэйна были и другие проблемы – кутил в Вашингтоне так сильно, что жена прислала к нему своего родственника, чтобы тот следил за поведением Руни. Возможно, причиной стал сложный период взросления.

Давид Вилья

Бывшая звезда «Барселоны» в среднем забивала 20 голов за сезон, выступая за «Нью-Йорк Сити» с 2015 по 2018 год.

Однако, несмотря на его выдающуюся бомбардирскую статистику, за четыре года, проведенных в Соединенных Штатах, он так и не приблизился к победе в плей-офф. Но, повторимся, очень и очень сильно сомневаемся, что кто-то из наших героев серьезно переживает из-за отсутствия трофеев в США .

Гонсало Игуаин

Учитывая, что Игуаин присоединился к «Интер Майами» во время их первого сезона в МЛС в истории, неудивительно, что за время выступления за клуб он так и не выиграл трофей. Тогда Бекхэм и его друзья только закладывали фундамент.

Аргентинский нападающий покинул «Интер Майами» в 2022 году, став лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. С тех пор этот рекорд побил Лионель Месси.

Кака

Да, за время своего пребывания в США и Кака не завоевал ни одного трофея, но он часто с теплотой вспоминает свое время в «Орландо Сити».

За три года, которые бразилец провел в МЛС , ему ни разу не удалось выйти в плей-офф, поскольку «Орландо Сити» был настоящим середняком. Но, как и у Руни, примерно в это время у Кака были проблемы в личной жизни – именно тогда он развелся с женой, которая считала бразильца «слишком идеальным». А могло быть все иначе, если бы в свое время Кака перешел в ЦСКА .

Теперь к этому списку присоединился и Алексей Миранчук, но у нашего парня еще будет время, чтобы исправить ситуацию. Да и надеемся, что проблем за пределами поля у него тоже не будет.