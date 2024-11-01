РФС удовлетворил жалобу «Зенита» и сократил штраф Клаудиньо за мат

Апелляционный комитет РФС принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение КДК РФС, который оштрафовал полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо на 250 тысяч рублей.
Изменить решение КДК РФС от 23 августа 2024 года и изложить его в следующей редакции: В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Клаудиньо на 60 000 рублей.
Игрок был наказан денежным штрафом за мат после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). По окончании игры футболист произнес несколько нецензурных слов на русском языке, а поздее раскритиковал судейство.
не ленится, изучает язык страны пребывания ...
не ленится, изучает язык страны пребывания ...
В полном соответствии с КоАП РФ за нецензурную брань в общественном месте, т.е. за мат предусмотрен либо штраф, либо арест до 15 суток. Если у него с деньгами плохо, то ему самое то будет 15 суток.
В полном соответствии с КоАП РФ за нецензурную брань в общественном месте, т.е. за мат предусмотрен либо штраф, либо арест до 15 суток. Если у него с деньгами плохо, то ему самое то будет 15 суток.
Ответ Кандаурову
- Ну, во-первых, слово гастарбайтер пишется именно так, а не как в вашем монологе.
- Во-вторых, кого и где за нецензурную брань на улице (это ведь общественное место? Не так ли?) штрафовали? Да ещё по какому-то тарифу...
- Не соизволили бы Вы, глубокоуважаемый сударь, потратить пару минут вашего драгоценного времени, и просветить нас, отсталых и убогих:
- Какое матерное слово - сколько стоит в рублёвом эквиваленте? (Согласно вашему тарифу).
-
Ответ Кандаурову
- Ну, во-первых, слово гастарбайтер пишется именно так, а не как в вашем монологе.
- Во-вторых, кого и где за нецензурную брань на улице (это ведь общественное место? Не так ли?) штрафовали? Да ещё по какому-то тарифу...
- Не соизволили бы Вы, глубокоуважаемый сударь, потратить пару минут вашего драгоценного времени, и просветить нас, отсталых и убогих:
- Какое матерное слово - сколько стоит в рублёвом эквиваленте? (Согласно вашему тарифу).
-