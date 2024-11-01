РФС удовлетворил жалобу «Зенита» и сократил штраф Клаудиньо за мат

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вчера, 20:37

Апелляционный комитет РФС принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение КДК РФС , который оштрафовал полузащитника «сине-бело-голубых» на 250 тысяч рублей.

Изменить решение КДК РФС от 23 августа 2024 года и изложить его в следующей редакции: В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Клаудиньо на 60 000 рублей.