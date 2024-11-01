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РФС удовлетворил жалобу «Зенита» и сократил штраф Клаудиньо за мат

вчера, 20:37
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Апелляционный комитет РФС принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение КДК РФС, который оштрафовал полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо на 250 тысяч рублей.

Изменить решение КДК РФС от 23 августа 2024 года и изложить его в следующей редакции: В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Клаудиньо на 60 000 рублей.

Игрок был наказан денежным штрафом за мат после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). По окончании игры футболист произнес несколько нецензурных слов на русском языке, а поздее раскритиковал судейство.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:12
хорошая "вилка" наказания за неспортивное поведение..от 60тыс. до 250 ти)))))..короче, ушли от наказания юридического лица к физическому))))))
Борис2876
Борис2876
сегодня в 08:24
РФС, своих не бросаем.
112910415
112910415
сегодня в 07:39
награждать его надо !
не ленится, изучает язык страны пребывания ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:58
ХиромантХиромант
В полном соответствии с КоАП РФ за нецензурную брань в общественном месте, т.е. за мат предусмотрен либо штраф, либо арест до 15 суток. Если у него с деньгами плохо, то ему самое то будет 15 суток.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:09
С кем поведешься, от того и научишься
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:07
Спасибо, не знал. Значит совершенствует язык.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:36
"Как то и не солидно и противно одновременно. За нецензурную брань в общественном месте любой гражданин РФ получит приличный штраф. А этот "социально незащищенный" госарбайтер сквернословит в чужой стране. Да в двойном размере с таких надо брать. Игроки Зенита на льготном тарифе?"

Ответ Кандаурову

- Ну, во-первых, слово гастарбайтер пишется именно так, а не как в вашем монологе.
- Во-вторых, кого и где за нецензурную брань на улице (это ведь общественное место? Не так ли?) штрафовали? Да ещё по какому-то тарифу...
- Не соизволили бы Вы, глубокоуважаемый сударь, потратить пару минут вашего драгоценного времени, и просветить нас, отсталых и убогих:

- Какое матерное слово - сколько стоит в рублёвом эквиваленте? (Согласно вашему тарифу).

-
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:29
Клаудиньо получил российское гражданство 24 февраля 2023 года
Сп62
Сп62
вчера в 21:19
Наверное, российское гражданство хочет получить. Тренеруется.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:01
Как то и не солидно и противно одновременно. За нецензурную брань в общественном месте любой гражданин РФ получит приличный штраф. А этот "социально незащищенный" госарбайтер сквернословит в чужой стране. Да в двойном размере с таких надо брать. Игроки Зенита на льготном тарифе?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:42
Такими действиями нам не поставить легов на место, очень и очень жаль
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:39
Клаудиньо теперь может это отметить на 190 тыс))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:39
Человек изучает русский язык - понимать надо!...
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