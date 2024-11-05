Неймар о травме: «Врачи уже предупреждали меня»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал свою травму, полученную в матче Лиги чемпионов АФК с клубом «Эстеглал».
Бразилец вышел на замену на 58-й минуте, но был вынужден покинуть поле на 87-й. В октябре футболист впервые с осени 2023 года появился на поле в игре, восстановившись от травмы передней крестообразной связки.
Я чувствовал судорогу, но очень сильную! Пройду обследование и надеюсь, что больше ничего нет. Нормально, что это происходит после года, врачи уже предупреждали меня, поэтому мне нужно быть осторожным и иметь больше игрового времени.