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Неймар о травме: «Врачи уже предупреждали меня»

вчера, 09:37

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал свою травму, полученную в матче Лиги чемпионов АФК с клубом «Эстеглал».

Бразилец вышел на замену на 58-й минуте, но был вынужден покинуть поле на 87-й. В октябре футболист впервые с осени 2023 года появился на поле в игре, восстановившись от травмы передней крестообразной связки.

Я чувствовал судорогу, но очень сильную! Пройду обследование и надеюсь, что больше ничего нет. Нормально, что это происходит после года, врачи уже предупреждали меня, поэтому мне нужно быть осторожным и иметь больше игрового времени.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:34
Нет смысла уже быть ему профессиональным футболистом. Закончить в Сантосе через годик другой и хватит. Если ещё добегает до Сантоса...
112910415
112910415
вчера в 11:02
"Иметь больше игрового времени" - это получится !
но это будет покер, к сожалению ...
azrtjepsmf4h
azrtjepsmf4h
вчера в 10:49
Жаль парня, видно ещё хочет поиграть
sihafazatron
sihafazatron ответ mj4b35zzxdqb (раскрыть)
вчера в 10:44
Будет? Он уже давно такой, еще со времен парижа
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:02
Неймар, привлекая к себе внимание, только раздражает людей. Безразличен он и большинству болельщиков Аль-Хиляля. Команда в течение года прекрасно обходится и без бразильца. Он сейчас только мешает формированию здоровой атмосферы в коллективе.
yufrv3d4zzrr
yufrv3d4zzrr
вчера в 09:52
Здоровья, и ждем на поле футбольном
mj4b35zzxdqb
mj4b35zzxdqb
вчера в 09:51
Будет как Погба: пару-тройку матчей играть, потом полгода лечиться.
75rvapd5udyf
75rvapd5udyf
вчера в 09:38
Они просто давно поняли, что не надо тебе дальше издеваться над футболом
Гость
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