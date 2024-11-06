«Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России

«Зенит» обыграл «Ахмат» (3:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.
На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Клаудиньо. На 53-й минуте Матео Кассьерра удвоил преимущество питерского клуба. На 87-й минуте Александр Соболев отправил третий гол в ворота «Ахмата».
Ответный матч состоится 27 ноября.
Как здесь уже заметили, Соболев хедлайнер...как там у цезаря..."Пришёл, Поползал и Забил"
Наши поздравления....
Надеюсь отдых Вендела,Барриоса,Сантоса придаст им силы в чемпионате....да и креативности Глушенкова не хватает...быстрейшего восстановления...как и Латышонку...
Добротная домашняя победа при неплохой посещаемости средь рабочей недели...
Всё чинно и благородно...без пенальтей,удалений и потасовок...
Неплохой задел перед ответным матчем...
Удачи и Побед!!!
Как здесь уже заметили, Соболев хедлайнер...как там у цезаря..."Пришёл, Поползал и Забил"
Наши поздравления....
Надеюсь отдых Вендела,Барриоса,Сантоса придаст им силы в чемпионате....да и креативности Глушенкова не хватает...быстрейшего восстановления...как и Латышонку...
Добротная домашняя победа при неплохой посещаемости средь рабочей недели...
Всё чинно и благородно...без пенальтей,удалений и потасовок...
Неплохой задел перед ответным матчем...
Удачи и Побед!!!
МоЩЩного напа Зеня прикупил... ))
МоЩЩного напа Зеня прикупил... ))
Тренер "Ахмата" в своих светлых вельветовых штанах и заметным пузиком напомнил мне директора свиноводческого комплекса в Калужской области. Почему, сам не знаю.
Игру не комментирую, сами всё видели. Просто заметки на полях.
Тренер "Ахмата" в своих светлых вельветовых штанах и заметным пузиком напомнил мне директора свиноводческого комплекса в Калужской области. Почему, сам не знаю.
Игру не комментирую, сами всё видели. Просто заметки на полях.