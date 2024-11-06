«Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России

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вчера, 22:45

«Зенит» обыграл «Ахмат» (3:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Клаудиньо. На 53-й минуте Матео Кассьерра удвоил преимущество питерского клуба. На 87-й минуте Александр Соболев отправил третий гол в ворота «Ахмата».

Ответный матч состоится 27 ноября.