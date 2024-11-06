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«Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России

вчера, 22:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Зенит» обыграл «Ахмат» (3:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Клаудиньо. На 53-й минуте Матео Кассьерра удвоил преимущество питерского клуба. На 87-й минуте Александр Соболев отправил третий гол в ворота «Ахмата».

Ответный матч состоится 27 ноября.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 23:34
Вы знаете, а я уверен, что мяч к г-ну Соболеву пришёл от игрока "Ахмата", который выбивал его в подкате.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:18
Зенит с победой!!!
Как здесь уже заметили, Соболев хедлайнер...как там у цезаря..."Пришёл, Поползал и Забил"
Наши поздравления....
Надеюсь отдых Вендела,Барриоса,Сантоса придаст им силы в чемпионате....да и креативности Глушенкова не хватает...быстрейшего восстановления...как и Латышонку...
Добротная домашняя победа при неплохой посещаемости средь рабочей недели...
Всё чинно и благородно...без пенальтей,удалений и потасовок...
Неплохой задел перед ответным матчем...
Удачи и Побед!!!
pomor445
pomor445
вчера в 23:10
Не врубаюсь, почему офсайд так долго просматривали? Мяч Соболеву пришёл от игрока Ахмата, получившего мяч от игрока Зенита, поигравшего им в ногах и упустившего Соболеву. Зачем тут линии офсайда высматривать, выискивая пятку ахматовца впереди носка бутсы зенитовца?
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 23:08
Грозненцы, пардон. Быки вас под лазуревых кинули. Не со зла. C'est la vie
drug01
drug01
вчера в 23:07
Ахмат сейчас самая слабая команда результат закономерен!
100лет
100лет
вчера в 23:05
Зенит сделал себе задел на ответную игру.
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:01
Вот и дельфин забил.
МоЩЩного напа Зеня прикупил... ))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:55
Ну как для чего! Чтобы БЫЛО!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:53
Порадовался за нашего многостаночника Сашу Соболева. И голы забивает, и гладит своей бутсой голень соперника на подступах к своей штрафной площади. А как он хотел забить мяч ! Даже когда тот оказался в сетке, пополз за ним на четвереньках, чтобы убедиться, действительно ли тот пересёк линию ворот.
Тренер "Ахмата" в своих светлых вельветовых штанах и заметным пузиком напомнил мне директора свиноводческого комплекса в Калужской области. Почему, сам не знаю.
Игру не комментирую, сами всё видели. Просто заметки на полях.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:52
Вот для чего соболя покупали))
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:51
Зенит с победой, ожидаемо
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