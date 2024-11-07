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Артета: «Я очень горжусь своими футболистами»

вчера, 08:36
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

Я очень горжусь своими футболистами, тем доминированием, которое мы продемонстрировали. С нами поступили очень жестоко, без сомнения.

Если вы назначаете пенальти, то в другом эпизоде (столкновение Биссека и Хаверца в конце 2-го тайма – прим.ред.) его тоже следует назначить, поскольку игрока бьют в голову. Никакого отскока нет, в штрафной нельзя сделать ничего, чтобы увернуться. Если этот пенальти назначен, то в другом эпизоде он также должен быть, сто процентов.

Мы должны были забить как минимум пару голов, но, судя по тому, как играла команда, мы были собой. Каждое решение в штрафной имеет важность. Судя по нашей сегодняшней игре, мы способны обыграть «Челси».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:54
ещё не вечер, однако !
tnw6e2cfph3z
tnw6e2cfph3z
вчера в 10:28
Да гордится пока нечем, играем в холостую
sihafazatron
sihafazatron ответ bvf8qqst9bsj (раскрыть)
вчера в 10:12
Хах)) Ливер на первом месте!) вилла 9 очков, Арс и МС по 7. У какой страны показатель лучше?
49q9am3ax5zx
49q9am3ax5zx
вчера в 09:39
Можешь хоть загордиться ими, но на европейском уровне вы ничего из себя на данный момент не представляете
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:09
Гордишься чем? Тем, что проиграли? И нечего сваливать вину за проигрыш на судью. Сам говорил, что были голевые моменты. Почему же тогда их не реализовали? Вот и указал бы игрокам на недостатки, а не заигрывал с ними.
bvf8qqst9bsj
bvf8qqst9bsj
вчера в 09:06
Сила АПЛ сильно преувеличена, как дело доходит до матчей в Европе, так команды очень часто спотыкаются.
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