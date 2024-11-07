Артета: «Я очень горжусь своими футболистами»

Главный тренер «Арсенала» высказался о матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

Я очень горжусь своими футболистами, тем доминированием, которое мы продемонстрировали. С нами поступили очень жестоко, без сомнения.

Если вы назначаете пенальти, то в другом эпизоде (столкновение Биссека и Хаверца в конце 2-го тайма – прим.ред.) его тоже следует назначить, поскольку игрока бьют в голову. Никакого отскока нет, в штрафной нельзя сделать ничего, чтобы увернуться. Если этот пенальти назначен, то в другом эпизоде он также должен быть, сто процентов.

Мы должны были забить как минимум пару голов, но, судя по тому, как играла команда, мы были собой. Каждое решение в штрафной имеет важность. Судя по нашей сегодняшней игре, мы способны обыграть «Челси».