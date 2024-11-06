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Пиняев: «Интенсивность в РПЛ намного ниже, чем в Европе»

вчера, 22:00

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев поделился мнением об уровне российского футбола.

Все дело в интенсивности — в РПЛ она намного ниже, чем в Европе. В России есть шесть-семь команд, которые считаются топами и показывают интенсивный футбол. Наш матч со «Спартаком» был интенсивным. Соответственно, мы можем так играть. Но вопрос в другом: в Европе интенсивные матчи бывают один-два раза в неделю, а не шесть раз за полгода, как у нас. Поэтому игроки там более адаптированы к скоростному футболу, чем мы.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:19
Играем, там где живем и с той интенсивность, которая у наших клубов
баск
баск
вчера в 22:39
Вообще-то Европа разная бывает.

Мне вот на днях понадобилось посмотреть по паре матчей из вышек Словакии и БоснииГерцеговины.
Так при просмотре поначалу может показаться, что смотришь игру с замедлением видеокартинки процентов на 30-40..

О какой интенсивности речь-то?
Или "Европа"- это только Реал-Барселона, Бавария-Байер и Арсенал-МанСити?)
shur
shur
вчера в 22:34
....смотрите наш спринтер разговорился! У нас на интенсивность физики природной не хватат,через 15-20 минут пешком уже ходят!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:06
Ух ты оказывается у нас 6-7 топ команд!)) я думал минимум 16!)))
69pnvccb9ut2
69pnvccb9ut2
вчера в 22:02
Никогда наш футбол скоростью не отличался, сегодня не исключение
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