Пиняев: «Интенсивность в РПЛ намного ниже, чем в Европе»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России поделился мнением об уровне российского футбола.

Все дело в интенсивности — в РПЛ она намного ниже, чем в Европе. В России есть шесть-семь команд, которые считаются топами и показывают интенсивный футбол. Наш матч со «Спартаком» был интенсивным. Соответственно, мы можем так играть. Но вопрос в другом: в Европе интенсивные матчи бывают один-два раза в неделю, а не шесть раз за полгода, как у нас. Поэтому игроки там более адаптированы к скоростному футболу, чем мы.