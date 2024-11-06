Пиняев: «Интенсивность в РПЛ намного ниже, чем в Европе»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев поделился мнением об уровне российского футбола.
Все дело в интенсивности — в РПЛ она намного ниже, чем в Европе. В России есть шесть-семь команд, которые считаются топами и показывают интенсивный футбол. Наш матч со «Спартаком» был интенсивным. Соответственно, мы можем так играть. Но вопрос в другом: в Европе интенсивные матчи бывают один-два раза в неделю, а не шесть раз за полгода, как у нас. Поэтому игроки там более адаптированы к скоростному футболу, чем мы.
В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Мне вот на днях понадобилось посмотреть по паре матчей из вышек Словакии и БоснииГерцеговины.
Так при просмотре поначалу может показаться, что смотришь игру с замедлением видеокартинки процентов на 30-40..
О какой интенсивности речь-то?
Или "Европа"- это только Реал-Барселона, Бавария-Байер и Арсенал-МанСити?)
Мне вот на днях понадобилось посмотреть по паре матчей из вышек Словакии и БоснииГерцеговины.
Так при просмотре поначалу может показаться, что смотришь игру с замедлением видеокартинки процентов на 30-40..
О какой интенсивности речь-то?
Или "Европа"- это только Реал-Барселона, Бавария-Байер и Арсенал-МанСити?)