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Энрике: «Мы были намного сильнее нашего соперника»

вчера, 08:21
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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике дал комментарий касательно поражения своей команды в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

Просто нет слов. Полагаю, что во всех трех наших домашних поединках [с «Жироной», ПСВ и «Атлетико»] мы были гораздо сильнее оппонентов, но в этот раз нам не повезло.

Завтра мы встанем и пойдем дальше. Осталось четыре игры. Пока у нас еще есть матчи, мы будем биться до конца. Но это трудно объяснить.

Я в футболе больше 30 лет, но не могу найти объяснение. Это просто невезение. Мы были намного сильнее нашего соперника. Результат абсолютно несправедлив.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 22:22
нет, тут именно про ЛЧ за 30 лет. Атлетико выбивал всех чемпионов, в том числе и Барсу, чтобы потом слить финал Реалу.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:14
Атлеты могут выбить кого угодно, даже Реал.)
Но только не Барселону!))
Baggio R.
Baggio R. ответ bcjjqge7se83 (раскрыть)
вчера в 16:51
    sv_1969
    sv_1969 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 13:06
    Классная команда на снимке! Больше половины из Киева за который я болел до развала СССР
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    вчера в 11:11
    Также как в боксе: Бетербиев - Бивол. Вроде ничья, а по роже видно кто победил.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:51
    переиграли тебя, тренер !
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 10:40
    Жалкое оправдание. Проигрывая тому, кто хуже тебя на поле это есть ни что иное как снижение мастерства.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 10:04
    Играли лучше, однако счет на табло. ПСЖ очень в плохой ситуации, ведь впереди матчи с Баварией и Ман Сити, где сложно будет набрать хоть какие-то очки.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 09:57, ред.
    Аншлаг с Региной Дубовицкой отдыхает... (facepalm)
    shur
    shur ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 09:55
    ...наш "маятник" нон-стоп...!!!Светлая память!!!
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 09:39
    Сразу вспомнились слова Великого Лобановского:" счет на табло"! Остальное все лирика!
    2ncyq54v9pg8
    2ncyq54v9pg8
    вчера в 09:28, ред.
    Перед тем как что-то произносить ,посмотри на табло!!!
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 09:17
    30 лет в футболе? А Симеоне сколько лет там же? Лучше просто достойно принять поражение. Атлеты могут выбить кого угодно кроме Реала.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:04
    Если проиграли значит в данный момент были слабее.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:54
    Победы всегда заслуга, а поражение- невезение..
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 08:52
    Энрике по ходу ещё под кофе!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 08:49
    Это все слова, их к делу не подошьёшь. Футбол не фигурное катание - тут оценки за артистизм не выставляют. Главное это счёт на табло и сегодня он не в пользу ПСЖ. Мне кажется, что Луис Энрике просто не тянет, ну не получается у него. Кстати, футбол Атлетико мне не понравился.
    bcjjqge7se83
    bcjjqge7se83
    вчера в 08:40
    На табло посмотри, клоун!
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