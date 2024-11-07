Энрике: «Мы были намного сильнее нашего соперника»

Главный тренер ПСЖ дал комментарий касательно поражения своей команды в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

Просто нет слов. Полагаю, что во всех трех наших домашних поединках [с «Жироной», ПСВ и «Атлетико»] мы были гораздо сильнее оппонентов, но в этот раз нам не повезло.

Завтра мы встанем и пойдем дальше. Осталось четыре игры. Пока у нас еще есть матчи, мы будем биться до конца. Но это трудно объяснить.

Я в футболе больше 30 лет, но не могу найти объяснение. Это просто невезение. Мы были намного сильнее нашего соперника. Результат абсолютно несправедлив.