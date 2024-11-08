Матч Лиги 2 приостанавливали из-за бросания на поле теннисных мячей

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вчера, 23:58

Матч Лиги 2 между клубами «Ред Стар» и «Труа» был приостановлен незадолго до окончания первых 30 минут игры.

Причиной этого стали брошенные с трибун на поле теннисные мячи. Главный арбитр Реми Ландри отправил игроков в раздевалки после того, как инцидент произошёл дважды.

Сообщается, что это не первый раз, когда болельщики используют такую акцию в знак протеста против проведения матчей Лиги 2 вечером в пятницу. Подобное происходило на играх «Мец» — «Бастия» 19 августа и «Лорьян» — «Ред Стар» 13 сентября.

Игра возобновилась около 9 часов вечера после почти тридцатиминутного перерыва.