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В «Реале» признали, что летом недоработали в плане формирования состава

вчера, 21:25

В этом сезоне «Реал» демонстрирует неубедительные результаты и недавно потерпел два ощутимых поражения подряд – от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3). В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место и отстают от каталонцев на 9 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах мадридцы сейчас занимают 17-е место.

В последние недели в клубе уже признали, что проделанная летом работа в плане формирования состава или необходимого баланса была, возможно, не самой успешной.

Ситуацию в команде усугубила тяжелая травма Даниэля Карвахаля, на это наложились последующие результаты.

При этом в руководстве уверены, что еще есть время исправить ситуацию, и именно поэтому «Мадрид» уже начал готовиться январю.

Сейчас у клуба есть необходимость выйти на зимний рынок, чего «Реал» не делал уже пять лет, после покупки Рейньера.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 21:57
...по мне, если бы Карим и Тони сыграли сезон с Мбаппе адаптация
прошла бы безболезненно, на пользу парню...!!! Народ,не судите строго,это моё личное мнение....!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:44
У кого из негров там контракты заканчиваются?)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:39
Холанда упустили,Кейна упустили итд,короче всех самых дорогих грандов упустили,так нельзя Перес.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:39
Или наоборот "переработали" если учесть один "знаменитый" переход...)
Гость
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