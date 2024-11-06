В «Реале» признали, что летом недоработали в плане формирования состава

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вчера, 21:25

В этом сезоне «Реал» демонстрирует неубедительные результаты и недавно потерпел два ощутимых поражения подряд – от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3). В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место и отстают от каталонцев на 9 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах мадридцы сейчас занимают 17-е место.

В последние недели в клубе уже признали, что проделанная летом работа в плане формирования состава или необходимого баланса была, возможно, не самой успешной.

Ситуацию в команде усугубила тяжелая травма , на это наложились последующие результаты.

При этом в руководстве уверены, что еще есть время исправить ситуацию, и именно поэтому «Мадрид» уже начал готовиться январю.

Сейчас у клуба есть необходимость выйти на зимний рынок, чего «Реал» не делал уже пять лет, после покупки .