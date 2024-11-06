В «Реале» признали, что летом недоработали в плане формирования состава

В этом сезоне «Реал» демонстрирует неубедительные результаты и недавно потерпел два ощутимых поражения подряд – от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3). В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место и отстают от каталонцев на 9 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах мадридцы сейчас занимают 17-е место.
В последние недели в клубе уже признали, что проделанная летом работа в плане формирования состава или необходимого баланса была, возможно, не самой успешной.
Ситуацию в команде усугубила тяжелая травма Даниэля Карвахаля, на это наложились последующие результаты.
При этом в руководстве уверены, что еще есть время исправить ситуацию, и именно поэтому «Мадрид» уже начал готовиться январю.
Сейчас у клуба есть необходимость выйти на зимний рынок, чего «Реал» не делал уже пять лет, после покупки Рейньера.
прошла бы безболезненно, на пользу парню...!!! Народ,не судите строго,это моё личное мнение....!!!
прошла бы безболезненно, на пользу парню...!!! Народ,не судите строго,это моё личное мнение....!!!