Льорис вспомнил о необычном подарке главы «Тоттенхэма» перед финалом ЛЧ

Бывший вратарь «Тоттенхэма» поделился воспоминанием о подарке, который сделал председатель лондонского клуба перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в 2019 году.

За четыре дня до финала Дэниел Леви созвал нас всех вместе и объявил, что при поддержке спонсора каждый из нас получит от клуба роскошные часы Aviator. Сначала мы обрадовались, увидев элегантные коробки. Затем мы открыли их и обнаружили, что на задней крышке часов выгравировано имя игрока и надпись «Финалист Лиги чемпионов 2019». «Финалист». Кто так поступает в такой момент? Я до сих пор не могу прийти в себя, и не я один. Если бы мы выиграли, он бы не стал просить вернуть часы, чтобы выгравировать на них надпись «Победитель».

Я очень уважаю этого человека и всё, что он сделал для клуба в качестве председателя. Но есть вещи, к которым он просто не чувствителен. Какими бы великолепными ни были часы, я никогда их не носил. Я бы предпочел, чтобы на них ничего не было. С такой гравировкой Леви не удивился бы, если бы мы через пару минут начали проигрывать 1:0.