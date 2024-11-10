Тюкавин поехал в сборную, несмотря на травму

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отправился в расположение сборной России несмотря на повреждение.
Игрок вынужден был замениться в матче 15-го тура РПЛ 9 ноября против «Пари НН» (3:1) из-за мышечной травмы спины.
В ноябре сборная России проведет 2 матча: 15-го россияне сыграют против Брунея в Краснодаре, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.
Внуки спросят..."Дедушка а ты играл с Брунеем?"....и что отвечать???..."Я болел"??
Нет уж...такой шанс бывает раз в карьере...и то не у каждого
Внуки спросят..."Дедушка а ты играл с Брунеем?"....и что отвечать???..."Я болел"??
Нет уж...такой шанс бывает раз в карьере...и то не у каждого