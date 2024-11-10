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Тюкавин поехал в сборную, несмотря на травму

вчера, 13:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отправился в расположение сборной России несмотря на повреждение.

Игрок вынужден был замениться в матче 15-го тура РПЛ 9 ноября против «Пари НН» (3:1) из-за мышечной травмы спины.

В ноябре сборная России проведет 2 матча: 15-го россияне сыграют против Брунея в Краснодаре, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:22
Костя должен помочь сборной - ведь Бруней всё таки везёт основной состав...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:05
Понятен перец поедешь...
Внуки спросят..."Дедушка а ты играл с Брунеем?"....и что отвечать???..."Я болел"??
Нет уж...такой шанс бывает раз в карьере...и то не у каждого
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:53
Слишком много внимания... отдачи нет...
Capral
Capral
вчера в 13:52
Да нет ничего. Про его насморк уже слыхал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:46
Зачем???
Гость
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