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Мартинс начал тренироваться в общей группе «Спартака»

вчера, 19:37

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс начал тренироваться в общей группе команды с ограничениями.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин по-прежнему не тренируется и продолжает восстанавливаться после травмы.

«Спартак» по итогам 14 туров в нынешнем сезоне РПЛ с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующей игре «красно-белые» в Москве на стадионе «Лукойл Арена» встретятся с «Акроном».

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:22
Далеко не самый плохой игрок в этом составе кривоногих ленивых шабашников.
Ему только нужно ПРАВИЛЬНОЕ место на поле определить.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:38
Очень жаль, я его ожидаю в общей группе любой другой команды.
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