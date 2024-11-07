Мартинс начал тренироваться в общей группе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс начал тренироваться в общей группе команды с ограничениями.
Капитан «Спартака» Роман Зобнин по-прежнему не тренируется и продолжает восстанавливаться после травмы.
«Спартак» по итогам 14 туров в нынешнем сезоне РПЛ с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
В следующей игре «красно-белые» в Москве на стадионе «Лукойл Арена» встретятся с «Акроном».
Ему только нужно ПРАВИЛЬНОЕ место на поле определить.
Ему только нужно ПРАВИЛЬНОЕ место на поле определить.