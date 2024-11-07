Мартинс начал тренироваться в общей группе «Спартака»

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вчера, 19:37

Полузащитник «Спартака» начал тренироваться в общей группе команды с ограничениями.

Капитан «Спартака» по-прежнему не тренируется и продолжает восстанавливаться после травмы.

«Спартак» по итогам 14 туров в нынешнем сезоне РПЛ с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующей игре «красно-белые» в Москве на стадионе «Лукойл Арена» встретятся с «Акроном».