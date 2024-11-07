Семак: «Глушенков скоро частично начнёт работать в общей группе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированного нападающего Максима Глушенкова.
Максим потихоньку восстанавливается по своей программе, скоро частично начнёт работать в общей группе. Будем смотреть на его состояние, насколько он будет готов тренироваться вместе с командой.
Макс конечно прохвост, но футболист талантливый, а значит- желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!!! В России не так много игроков уровня Глушенкова, поэтому их надо беречь, а не заставлять работать, чем, к слову сказать и занимался Глушенков по требованию своего гениального тренера... Вобщем- Здоровья Глушенкову!!! A Семаку- большей тренерской гибкости и фантазии...
Макс конечно прохвост, но футболист талантливый, а значит- желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!!! В России не так много игроков уровня Глушенкова, поэтому их надо беречь, а не заставлять работать, чем, к слову сказать и занимался Глушенков по требованию своего гениального тренера... Вобщем- Здоровья Глушенкову!!! A Семаку- большей тренерской гибкости и фантазии...