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Семак: «Глушенков скоро частично начнёт работать в общей группе»

вчера, 12:52

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированного нападающего Максима Глушенкова.

Максим потихоньку восстанавливается по своей программе, скоро частично начнёт работать в общей группе. Будем смотреть на его состояние, насколько он будет готов тренироваться вместе с командой.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:41
Молодой человек видимо забыл, что в команде Анюкова играл Гений Данни, который вёл игру, дирижировал u креативил!!! А вот, если бы играли только одни Анюковы и Денисовы- то ничего Зенит не выиграл бы...
lotsman
lotsman
вчера в 15:22
Пусть восстанавливается. Играть надо с любым составом, а не зацикливаться на ком то.
pomor445
pomor445 ответ 8xtdm5ds8ayg (раскрыть)
вчера в 14:34
Ждать не надо. Надо нарабатывать составы без него. Субъект явно травматичный и скоро снова окажется в лазарете. Вообще, надо клубу побольше не "глушенковых", а "анюковых". Вот это была рабочая лошадка, которая практически не ведала лазарета, а сколько его били и пинали, и ковали? Только поморщится и играет дальше, и очень даже неплохо играл.
pomor445
pomor445 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:27
Главное, чтобы Семак Ваших посланий не читал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:47
Сколько игр пропустил,быстрее бы на поле.
Capral
Capral
вчера в 13:46
Очень не хватает Глушенкова Зениту. Не хватает- динамики, движущей силы и элементарной игровой мысли. В отсутствии Глушенкова, технарь Клаудиньо снова стал увлекаться индивидуальной игрой в ущерб командным действиям, атакующий потенциал команды ослаб, да и сама игра возвращает в унылый и безликий футбол Зенита прошлого сезона. Семак нагрузил Макса ненужной и глупой работой, вот и результат- одна травма за другой.

Макс конечно прохвост, но футболист талантливый, а значит- желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!!! В России не так много игроков уровня Глушенкова, поэтому их надо беречь, а не заставлять работать, чем, к слову сказать и занимался Глушенков по требованию своего гениального тренера... Вобщем- Здоровья Глушенкову!!! A Семаку- большей тренерской гибкости и фантазии...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:25
Если не с Ахматом, то после перерыва наверняка появится на поле в составе чемпиона с Крыльями Советов, а Оренбург можно пропустить из-за мёрзлой синтетики.
8xtdm5ds8ayg
8xtdm5ds8ayg
вчера в 13:21
Ждём возвращения Макса на поле
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