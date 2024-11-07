Семак: «Глушенков скоро частично начнёт работать в общей группе»

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии травмированного нападающего .

Максим потихоньку восстанавливается по своей программе, скоро частично начнёт работать в общей группе. Будем смотреть на его состояние, насколько он будет готов тренироваться вместе с командой.