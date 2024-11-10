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«Зенит» переиграл «Ахмат» в матче чемпионата России

вчера, 19:28
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ахмат» уступил «Зениту» в 15-м туре РПЛ (1:2).

Арсен Адамов вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Густаво Мантуан на 9-й сравнял счет, а победный гол на 21-й забил Матео Кассьерра.

После этой игры «Ахмат» находится на 15-й строчке (9 пунктов), «Зенит» идет на 2-м месте (36 баллов).

У «Ахмата» на 90+6-й красную карточку получил Владислав Камилов.

В другой встрече «Спартак» разгромил «Акрон».

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Все комментарии
Agalas
Agalas
вчера в 21:49
Зенит с очень тяжелой победой!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:32
Поздравляю фк ЗЕНИТ!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:15
    Capral
    Capral ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 20:11
    как говорили в советское время: "еле еле- душа в теле".
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:05
    Арсен Адамов один раз сыграл за Ахмат, а два раза за Зенит.
    100лет
    100лет
    вчера в 19:57
    Адамов хочет домой😎
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:55
    Первые двадцать пять мин матча был хороший футбол. Быстрый и эффектный гол Ахмата. Быстрая и красивая ответка Зенита, в виде двух голов. А затем началась непонятная игра. Грубости, провокации................. мне не понравилась такая игра.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:51, ред.
    Зенит с Победой....!!!
    Из трёх игр с Ахматом за 20 дней сыграно две...
    Сегодня победа далась с трудом...Ахмат часто владел преимуществом и вполне мог изменить итоговый счёт в свою пользу...превзойдя Зенит по ударам по воротам...
    Соболев по-прежнему заколдованный и его голы не чаще чем Новый Год.....старания на троих...а выхлопу ноль....надеюсь расколдуется до зимнего перерыва...
    Конечно хотелось бы видеть более фееричный и куражный Зенит....с Венделом, Глушенковым...Латышонком...быстрейшего парням выздоровления...
    До зимнего отпуска Оренбург, Крылья Советов и Акрон.....удачи и побед !!!
    Главное до домашнего апрельского матча с Краснодаром не увеличивать отрыв от лидера более трёх очков...)))

    Ждём результат от великолепного Рубина....который три домашних матча не проигрывает (игра с Динамо была не домашняя).....не стоит и сегодня рушить традиции..))

    Всем прекрасного продолжения футбольного вечера !!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 19:51
    с трудом одолели
    KSY24
    KSY24
    вчера в 19:49
    Отполз гигимон
    drug01
    drug01
    вчера в 19:46
    Зенит обязан набирать очки!
    lotsman
    lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 19:40
    Непонятно чем, только не футболом.
    Dante_10
    Dante_10 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Очень смешно, учитывая, что в самой концовке соперник попал в штангу. Чудесный отскок никакущей зенитушки.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 19:38
    Зенит решил задачу в первом тайме, после недоразумения. Во втором спокойно нивелировал потуги соперника. Попутно отвечая грубостью на грубость.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 19:36
    Неважно как, но победили... Игра забудется, счёт....
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:32
    Во втором тайме чем занимались вообще?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:30
    Игра была ужасной. Озеров, по такому поводу, сказал бы - Такой футбол нам не нужен. Очень грубая, нервная. рваная.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 19:29, ред.
    Тяжёлая победа у "гегемона" получилась
    Dante_10
    Dante_10
    вчера в 19:29
    Бесполезностью крысы Соболева удовлетворён. Я очень рад, что он как футболист закончился.
    Гость
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