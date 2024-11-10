«Зенит» переиграл «Ахмат» в матче чемпионата России

«Ахмат» уступил «Зениту» в 15-м туре РПЛ (1:2).
Арсен Адамов вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Густаво Мантуан на 9-й сравнял счет, а победный гол на 21-й забил Матео Кассьерра.
После этой игры «Ахмат» находится на 15-й строчке (9 пунктов), «Зенит» идет на 2-м месте (36 баллов).
У «Ахмата» на 90+6-й красную карточку получил Владислав Камилов.
В другой встрече «Спартак» разгромил «Акрон».
Из трёх игр с Ахматом за 20 дней сыграно две...
Сегодня победа далась с трудом...Ахмат часто владел преимуществом и вполне мог изменить итоговый счёт в свою пользу...превзойдя Зенит по ударам по воротам...
Соболев по-прежнему заколдованный и его голы не чаще чем Новый Год.....старания на троих...а выхлопу ноль....надеюсь расколдуется до зимнего перерыва...
Конечно хотелось бы видеть более фееричный и куражный Зенит....с Венделом, Глушенковым...Латышонком...быстрейшего парням выздоровления...
До зимнего отпуска Оренбург, Крылья Советов и Акрон.....удачи и побед !!!
Главное до домашнего апрельского матча с Краснодаром не увеличивать отрыв от лидера более трёх очков...)))
Ждём результат от великолепного Рубина....который три домашних матча не проигрывает (игра с Динамо была не домашняя).....не стоит и сегодня рушить традиции..))
Всем прекрасного продолжения футбольного вечера !!!!
Из трёх игр с Ахматом за 20 дней сыграно две...
Сегодня победа далась с трудом...Ахмат часто владел преимуществом и вполне мог изменить итоговый счёт в свою пользу...превзойдя Зенит по ударам по воротам...
Соболев по-прежнему заколдованный и его голы не чаще чем Новый Год.....старания на троих...а выхлопу ноль....надеюсь расколдуется до зимнего перерыва...
Конечно хотелось бы видеть более фееричный и куражный Зенит....с Венделом, Глушенковым...Латышонком...быстрейшего парням выздоровления...
До зимнего отпуска Оренбург, Крылья Советов и Акрон.....удачи и побед !!!
Главное до домашнего апрельского матча с Краснодаром не увеличивать отрыв от лидера более трёх очков...)))
Ждём результат от великолепного Рубина....который три домашних матча не проигрывает (игра с Динамо была не домашняя).....не стоит и сегодня рушить традиции..))
Всем прекрасного продолжения футбольного вечера !!!!