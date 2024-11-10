«Зенит» переиграл «Ахмат» в матче чемпионата России

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вчера, 19:28

«Ахмат» уступил «Зениту» в 15-м туре РПЛ (1:2).

Арсен Адамов вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Густаво Мантуан на 9-й сравнял счет, а победный гол на 21-й забил Матео Кассьерра.

После этой игры «Ахмат» находится на 15-й строчке (9 пунктов), «Зенит» идет на 2-м месте (36 баллов).

У «Ахмата» на 90+6-й красную карточку получил Владислав Камилов.

В другой встрече «Спартак» разгромил «Акрон».