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«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 18:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в 11-м туре АПЛ (3:0).

Бруну Фернандеш открыл счет на 17-й минуте. На 38-й Виктор Кристансен отличился автоголом, а на 82-й отметился Алехандро Гарначо.

В другой встрече «Ипсвич» переиграл «Тоттенхэм».

После этой игры «дьяволы» идут на 13-м месте (15 очков), «лисы» находятся на 15-й строчке (10 пунктов).

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 21:05
Донар кебаб Начо Алехандро Гарначо))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:35
Игра от МЮ была очень статичная. Медленно, чрезмерно медленно выходили из обороны в атаку Де Лигт, Далот и Мартинес. Складывалось впечатление, что все трое дефов играли с тренировочными отягощениями на голени: прием мяча, движение с ним, замах и передача осуществлялась как в замедленном видео режиме.
Бруно и Диалло, канеш, молодцы. Они чуть ли не единственные игроки в МЮ, которые включали скорости и путали Лестер, разнообразив атаку. Ну и Гарначчо красивый положил.

Если же в общем, то не стоит судить по сегодняшнему сопернику истинную силу Манчестера и чудодейственное влияние Нистелроя - Лестер откровенно слаб.
112910415
112910415
вчера в 19:53
прям чудеса !
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:24
МЮ пошёл на поправку? Скорей бы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:19
3-0 очень даже неплохо для команды без нападающих.
ибо Рэшфорд, Зеркзие и Хелунд просто три альпийских береза.
Аморим, тебя решать задачу))
главная из них - убрать из состава Рэшфорда и Антони.
непонятно, как Рэшфорд до сих пор в состав попадает.
а потом все удивляются, почему в раздевалке МЮ такая дизмораль, когда одни пашут на тренировке , а такой как Рэш всегда в старте.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:03
И опять Лестер) не повезло лисам, что ТенХаага уже убрали)
shur
shur
вчера в 18:59
...как то и не верится!!!
Гость
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