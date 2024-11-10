«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» в поединке Премьер-Лиги

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вчера, 18:57

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в 11-м туре АПЛ (3:0).

Бруну Фернандеш открыл счет на 17-й минуте. На 38-й Виктор Кристансен отличился автоголом, а на 82-й отметился Алехандро Гарначо.

В другой встрече «Ипсвич» переиграл «Тоттенхэм».

После этой игры «дьяволы» идут на 13-м месте (15 очков), «лисы» находятся на 15-й строчке (10 пунктов).