«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» в поединке Премьер-Лиги

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в 11-м туре АПЛ (3:0).
Бруну Фернандеш открыл счет на 17-й минуте. На 38-й Виктор Кристансен отличился автоголом, а на 82-й отметился Алехандро Гарначо.
В другой встрече «Ипсвич» переиграл «Тоттенхэм».
После этой игры «дьяволы» идут на 13-м месте (15 очков), «лисы» находятся на 15-й строчке (10 пунктов).
Бруно и Диалло, канеш, молодцы. Они чуть ли не единственные игроки в МЮ, которые включали скорости и путали Лестер, разнообразив атаку. Ну и Гарначчо красивый положил.
Если же в общем, то не стоит судить по сегодняшнему сопернику истинную силу Манчестера и чудодейственное влияние Нистелроя - Лестер откровенно слаб.
Бруно и Диалло, канеш, молодцы. Они чуть ли не единственные игроки в МЮ, которые включали скорости и путали Лестер, разнообразив атаку. Ну и Гарначчо красивый положил.
Если же в общем, то не стоит судить по сегодняшнему сопернику истинную силу Манчестера и чудодейственное влияние Нистелроя - Лестер откровенно слаб.