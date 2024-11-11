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Аморим начнёт работу в «Манчестер Юнайтед» позже запланированного

вчера, 09:09

Официальное назначение Рубена Аморима главным тренером «Манчестер Юнайтед» откладывается.

Изначально специалист должен был приступить к работе в новом клубе в понедельник, 11 ноября, однако этого не произойдёт, так как португалец пока не получил разрешения на работу. В МЮ уверены, что проблема будет решена в ближайшие дни.

При этом, как сообщается, Аморим не планировал проводить свою первую тренировку в английской команде до второй недели перерыва на матчи сборных.

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Все комментарии
hk8n9n7hg6z7
hk8n9n7hg6z7
вчера в 15:33
Раньше, позже, какая разница, лишь бы польза была от его назначения
pomor445
pomor445
вчера в 15:24
Надо ему ещё Аморала подкинуть для комплекта.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:19
39 лет, однако! Молодой)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:21
Уже побздехавает Рубенчик
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:14
Потом неделю по классике на выхаживание!
tbwx582jgwqb
tbwx582jgwqb
вчера в 10:09
Будет большой облом, если вдруг разрешение не дадут.
kpaynjx766pt
kpaynjx766pt
вчера в 10:01
Будет большой облом, если вдруг разрешение не дадут.
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:57
....эн нет, торопиться не надо....!!!!!
shur
shur ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 09:53
....типа "тёрки" в раздевалки, "...давайте парни проявим себя, а потом
опять двадцать пять,сникли...!"...
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:51
.... а вместе с ним и круговорот нервов ....!!!
shur
shur
вчера в 09:49
...действительно....!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:40
Круговорот тренеров в футболе продолжается...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:26
Самое интересное если Аморим провалится, люди начнут говорить, мол Ван Нистерлоя надо было оставить. Победы Вана, это обычный эффект психологии, все клубы мира после назначения нового тренера начинают выигрывать первые матчи. К тому же легкие соперники у МЮ были
112910415
112910415
вчера в 09:21
не надо спешить, справляются же !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:14, ред.
Он ещё празднует победы над Брагой и сити)) недельку дайте человеку побухать))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:10
Но в МЮ пока и без него не плохо идёт...)
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