Аморим начнёт работу в «Манчестер Юнайтед» позже запланированного

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вчера, 09:09

Официальное назначение главным тренером «Манчестер Юнайтед» откладывается.

Изначально специалист должен был приступить к работе в новом клубе в понедельник, 11 ноября, однако этого не произойдёт, так как португалец пока не получил разрешения на работу. В МЮ уверены, что проблема будет решена в ближайшие дни.

При этом, как сообщается, Аморим не планировал проводить свою первую тренировку в английской команде до второй недели перерыва на матчи сборных.