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Флик попросил президента «Барсы» посещать тренировки в неформальной одежде

сегодня, 00:32

По информации источника, главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика в раздевалке описывают как доступного и в то же время требовательного человека, который может время от времени шутить.

Специалист также изменил внутренний кодекс поведения. Опоздания, которые у Хави, как и у большинства тренеров, наказывались штрафами, теперь оплачиваются игровым временем.

Кроме того, в один из первых тренировочных дней каталонской команды на предсезонном турне по США президент клуба Жоан Лапорта и другие руководители пришли на занятие в официальных костюмах. Однако в разговоре Флик попросил, чтобы они приходили к ним в более неформальной одежде, так как в конце дня команда всё ещё тренировалась. Позже, на занятиях на территории Военно-морской академии США в Аннаполисе, где «Барса» тренировалась большую часть турне, Лапорта появился вместе с остальным руководством в клубном спортивном костюме.

Немец ввёл и другие изменения. Например, дни домашних матчей включают в себя утреннее занятие по активации и последующей концентрации. С Хави это проводилось в определённые дни.

Также сообщается, что Флик начал изучать окружающую среду «Барсы» за несколько месяцев до подписания контракта. Он побывал в Манчестере, поговорил с Пепом Гвардиолой и пообедал с Доменеком Торрентом, который был помощником испанца во время работы в клубе. Уже будучи тренером «блауграны», немец следил за Лигой чемпионов по гандболу, которую «Барса» выиграла, победив в финальном матче в Кёльне, а в сентябре рулевой отпраздновал день Каталонии.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:38
Интересно. Если это приносит результат, так пусть требует. Он тренер и ему виднее
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:40
А потом они вылетели из ЛЧ в 1/8 и все забыли про них
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:35
У каждого тренера есть свои требования, ничего удивительного
jjdpaz3k9q8x
jjdpaz3k9q8x
сегодня в 07:57
Тут похоже научный подход во всем.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:39
И зачем это ему?))
g4r68jpk8q2c
g4r68jpk8q2c
сегодня в 06:28
Пока всё складывается и даёт результат, надо доверять тренеру
112910415
112910415
сегодня в 05:51
хорошо, что тренеру важны все детали ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:19
Что это ещё за глупость... Совсем одичали
Capral
Capral
сегодня в 01:33
Ну и, для чего этот цирк, и что это меняет? Что он хочет этим показать? И почему руководство не должно приходить в костюме? Помню, во времена работы шварца в Динамо, шварц тоже пытался показать себя, этаким творцом всего нового и особенным иностранцем- человеком с другой планеты. Ходил на динамовский хоккей, поздравлял с праздниками футболистов Динамо и их семьи, но главное- строем водил футболистов в столовую.

Не знаю, зачем Флик вводит эти новшества, для чего изучает ландшафт местности ,но главное- почему нельзя в костюмах ходить? Видимо, у каждого немца презжающего в другую страну, завышено чувство собственного достоинства. Похоже, уже исторически так сложилось. А болельщикам Барселоны, которые уже обожествляют Флика, хочу напомнить, что не так давно, Флик был уволен с поста ГТ сб.Германии за неудовлетварительные результаты... Лишний раз не буду напоминать- позорный невыход из группы сб.Германии и тп.
Гость
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