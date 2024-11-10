Флик попросил президента «Барсы» посещать тренировки в неформальной одежде

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По информации источника, главного тренера «Барселоны» в раздевалке описывают как доступного и в то же время требовательного человека, который может время от времени шутить.

Специалист также изменил внутренний кодекс поведения. Опоздания, которые у Хави, как и у большинства тренеров, наказывались штрафами, теперь оплачиваются игровым временем.

Кроме того, в один из первых тренировочных дней каталонской команды на предсезонном турне по США президент клуба и другие руководители пришли на занятие в официальных костюмах. Однако в разговоре Флик попросил, чтобы они приходили к ним в более неформальной одежде, так как в конце дня команда всё ещё тренировалась. Позже, на занятиях на территории Военно-морской академии США в Аннаполисе, где «Барса» тренировалась большую часть турне, Лапорта появился вместе с остальным руководством в клубном спортивном костюме.

Немец ввёл и другие изменения. Например, дни домашних матчей включают в себя утреннее занятие по активации и последующей концентрации. С Хави это проводилось в определённые дни.

Также сообщается, что Флик начал изучать окружающую среду «Барсы» за несколько месяцев до подписания контракта. Он побывал в Манчестере, поговорил с и пообедал с , который был помощником испанца во время работы в клубе. Уже будучи тренером «блауграны», немец следил за Лигой чемпионов по гандболу, которую «Барса» выиграла, победив в финальном матче в Кёльне, а в сентябре рулевой отпраздновал день Каталонии.