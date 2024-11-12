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Дзюба рассказал, как Черчесов посодействовал его переходу в «Акрон»

вчера, 17:08

Нападающий Артём Дзюба подтвердил, что советовался с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Чечерсовым перед переходом в «Акрон».

Да, я в этой истории первым делом Саламычу набрал. У осетин же старших уважают, они горцы, между собой все равно общаются. Я говорю: «Вы можете узнать, как вообще Заур Эдуардович к этому относится?» Потому что, помимо всего, очень важно идти к тренеру. Одно дело, когда хочет кто-то из руководителей, а тренер, например, против.

Мне очень понравилось, что когда я спросил Заура Эдуардовича: «Вы же понимаете, что у каждого тренера есть любимчики?» Тот ответил: «Да, такое есть, но это не должно быть сильно видно». Нравишься — не нравишься: от этого никуда не уйти. Ты можешь быть сильнее как футболист, но часто у тренеров так, что он ставит того, кто ему приятнее.

Поэтому Саламыч ему позвонил, они переговорили между собой. Мы пообщались с Эдуардовичем — и все получилось. Я все понял, Саламыч тоже сказал: «Он все прекрасно понимает, осознает. Он очень хороший тренер, сильный, классный». А я, говорит, вообще гениальный! И все, Саламыч меня разорвал этим.

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pomor445
pomor445
вчера в 19:19
Два "гениальных" сапога - дурная пара.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:42
Просто Дзюба хотел убедиться, правда ли его возьмут в клуб или это просто разговоры. Ведь другого варианта у него стопудово не было.
adekvat
adekvat
вчера в 17:25
Саламыч его бы еще в сборную Казахстана позвал.
Гость
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