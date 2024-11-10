Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Алаев назвал лучших игроков и тренеров РПЛ по итогам первого круга сезона

вчера, 18:25

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о лучших футболистах и тренерах по итогам первого круга чемпионата России.

Не буду оригинален. Назову тройку. Тренеры — Мусаев, Семак и Галактионов. Отметил бы Семака, перестраивает команду. Михаил Михаилович строит команду, включает молодых. Приятно видеть, когда 8-9 россиян в составе, и не просто выходят, а играют. Мусаева тоже отметил бы. Все критиковали руководство, но Мурад Олегович недаром получал премии лучшего тренера.

Игроки — Глушенков, Батраков и Кордоба. Потрясающий уровень игры. Желаю Максиму вернуться быстрее, только из-за старта его отмечу. Батраков — что он показывает в 19 лет! Желаю ему держать этот уровень. Хочется, чтобы у нас была звезда.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осинькин: «Наверное, мы не заслужили немножечко фарта»
Вчера, 17:32
Николич пожаловался на газон стадиона в Самаре
Вчера, 16:39
Круговой: «Какой из меня джокер?»
Вчера, 16:35
Станкович о дисквалификации Литвинова: «Эпизод говорит сам за себя»
Вчера, 15:12
Генич: «Осинькин приговорен в „Крыльях Советов“ и он это понимает»
Вчера, 15:03
Шунин: «Вратарская линия „Динамо“ — одна из сильнейших в стране»
Вчера, 12:45
Все комментарии
Dante_10
Dante_10
вчера в 19:14
Семака то за что??? С таким составом и скамейкой зенитушка должен в первом круге чемпионат выигрывать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:39
Уважает однако Алаев своих хозяев. Не забыл Семака похвалить. Только непонятно за что. Но и не похвалить нельзя. Газпром премию не выпишет. Вот так и крутится.
Конечно лучшие Мусаев и Галактионов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:37, ред.
Конечно же не мог не отметить своих(питерских), а так всё по делу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 