Алаев назвал лучших игроков и тренеров РПЛ по итогам первого круга сезона

Президент РПЛ поделился мнением о лучших футболистах и тренерах по итогам первого круга чемпионата России.

Не буду оригинален. Назову тройку. Тренеры — Мусаев, Семак и Галактионов. Отметил бы Семака, перестраивает команду. Михаил Михаилович строит команду, включает молодых. Приятно видеть, когда 8-9 россиян в составе, и не просто выходят, а играют. Мусаева тоже отметил бы. Все критиковали руководство, но Мурад Олегович недаром получал премии лучшего тренера.

Игроки — Глушенков, Батраков и Кордоба. Потрясающий уровень игры. Желаю Максиму вернуться быстрее, только из-за старта его отмечу. Батраков — что он показывает в 19 лет! Желаю ему держать этот уровень. Хочется, чтобы у нас была звезда.