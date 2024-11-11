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Алаев: «Очень маловероятно, что сборная России попадёт на ЧМ-2026»

вчера, 17:05

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий на тему возможного возвращения российских команд в международные турниры.

Я общаюсь с Александром Дюковым и Максимом Митрофановым, но не нахожусь в их процессе переговоров о возвращении российских клубов в Европу. Были мероприятия, на которые ездили коллеги из РФС, но деталей я не знаю.

Наше возвращение в Европу — очень сложный процесс, коллеги этим занимаются, у нас к ним полное доверие. Будем ждать от них новостей. Согласен ли я, что мы точно пропустим чемпионат мира в 2026 году? Очень маловероятно, что мы туда попадём.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:31
на чемпионат мира 2026 года мы попадем только в одном случаи, если этот чемпионат будет в России!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 08:17, ред.
Так то да, но есть одно НО. Вся беда в том, что они не бюрократы. Бюрократ (Колосков , к примеру) своё дело знает, а потому, компетентен. А эти же... просто Паразиты, тупые ставленники, занимающие место по принципу личной преданности, либо родственной принадлежности.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:01, ред.
" Алаев и эта "кодла", при всём моём неприятии этого чиновничества, нужны хотя бы для того, чтобы проводить многочисленные чемпионаты, первенства, соревнования, состязания, и т.д, и т.п. Кто-то должен всё это организовывать, проводить, контролировать... Без бюрократического аппарата - в хорошем смысле этого словосочетания - обойтись в любой сфере бытия невозможно.
протон
протон
вчера в 22:55
Если не поедим. Никакого сожаления не испытываю по определенным причинам, которые не смогу озвучить на сайте. Я не вижу вины сборной России что её не вызывают на игры
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ w4mms2gqbwn5 (раскрыть)
вчера в 22:53
Лишь тогда , когда я буду иметь возможность общаться с человеком , а не с маской. Это первое. Второе. Назвать человека уголовником может только суд, а не аноним вроде тебя. Даже Промес пока не уголовник, т.к. суд его таким не назвал. А если тебя интересуют собственники любого клуба РПЛ, то эта информация есть на сайте РФС. А анонимно можно и тебя назвать как угодно, даже хуже чем ты. А чтобы получить ответ от любого пользователя нужно достойно себя вести, а не свои нравы здесь внедрять
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
" Г-н Алаев, ну что с него взять ? Ему задали вопрос, и он, как чиновник - бюрократ, должен был что-то ответить. "

В том то и суть, что Баск подводит к мысли: а на...уя г-н Алаев и эта кодла сама по себе нужна нынче в принципе ?! Дураку понятно, что известные события растянутся на десятилетия вперёд..., как минимум. И раз нет международного футбола в стране, - расформировывай табуны футбольных Паразитов, которые в этой области включают барботаж пустословия и ничегонеделания. Нех. их на бюджетные бабки содержать! Пусть, как Высоцкий пел, уран с киркой в Москве находят ... при такой повышенной зарплате!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 22:37, ред.
В РФС/РПЛ отличников априори не возьмут, - их нельзя на скорняк подставить и уволить "по собственному"... Кроме того, они задают неудобные вопросы, что идёт вопреки "патриотизму".
w4mms2gqbwn5
w4mms2gqbwn5 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Про воров-уголовников, с частным капиталом, содержащих шестую команду страны когда получу ответ?
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:38
Какие переговоры РФС о возвращении и что это за мероприятия на которые ездили коллеги?? Разве по спортивным принципам отстранили? - нет. Ну кого вы обманываете? Всё решается на фронтах.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 21:21
"Очень маловероятно..." - так мог сказать, только малограмотный "двоечник"...
А ещё называет себя "президент"...
7e2j9kyr4wba
7e2j9kyr4wba
вчера в 20:28
Обольщаться не надо ещё долго
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:09
Даже если бы допустили к отборочным, шансов почти нет. Где-то после 2012 у нас сплошное бездарное поколение. Выступление на ЧМ18 не стоит считать полноценным успехом. Россия бы не вышла из отборочной группы. Играли перед ЧМ ужасно. ЧМ 2014 - блеклая нулевая игра, евро 16 - провал и позор на всю Европу в матче с Уэльсом, так не играют даже молодёжные команды. Почти все товарищеские игры перед ЧМ18 были провальные, на Кубке Конфедераций был типичный позор. Просто повезло, что мало того, что попали на ЧМ, как хозяева, так ещё, как хозяева, очутились в первой корзине. Саудовская Аравия была полными пассажирами на том турнире, Рамос как по заказу убрал Салаха и оставил его блеклую тень для ЧМ. Уругвай показал уровень этой сборной. С Испанией дикий отскок при ужасной игре на переполненных Лужниках. С Хорватией играли не очень. Черышев плюнул случайно, а дальше? Отыгрались на эмоциях с навеса. Было смешно смотреть, как этой сборной вручили змс, честно) Уровень этой сборной показали Лига наций с 0:5 от Сербии и очередной позор на ЧЕ, где 2 игры играли дома. Я уверен, эта команда не смогла бы пройти аж 2 стыковые игры на ЧМ в Катаре. В общем от неучастие сборной в отборе к ЧМ26 многого мы не теряем. Хоккеисты теряют, футболисты нет)
AKA0077
AKA0077 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:22
Уже два года они уходят из Европы. Никак не уйдут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:13, ред.
hbqumknx7xzy А "взять просто так" из бюджета государства, что он постоянно и делает - это разве не воровство? Или у тебя другие понятия?
А что это ты как заяц петляешь? Меняешь нэймы, ставищь в игноры? Боишься ответа?
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:06
Я лично никому не плачу, кто эти "мы"? События могут развиваться самым случайным, неожиданным или нелепым образом. От победы везде до наоборот. А мы лишь посильно участвуем или просто наблюдаем за результатами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:00
"Я общаюсь с Александром Дюковым и Максимом Митрофановым, но не нахожусь в их процессе переговоров о возвращении российских клубов в Европу." - "Для общения мы находим много других интересных тем...)
n8s8cvpwks5b
n8s8cvpwks5b ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:35, ред.
СВО началось позже, а уголовник украл у государства куда раньше. Кто этот уголовник все догадываются и кто его компаньон все знают.
hbqumknx7xzy
hbqumknx7xzy ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
Зачем Миллеру что-то воровать, он их может взять просто так, а вот некоторые уголовники, например, сбежавшие из Украины, где их могут взять? Только украсть уже в России и отмывать в футболе потом. При этом даже не постеснявшись втянуть сюда даже Почту России.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:26
А может уйти из Европы? Зачем мы платим взносы в УЕФА?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ras3ah54jqus (раскрыть)
вчера в 18:23
Если ты имеешь в виду деньги Миллера, украденные у государства с помощью Газпрома, то непременно. По срокам сказать не могу. Эти деньги могли бы пойти на СВО, на лечение больных детей, на газификацию деревень, а они пошли на удовлетворение амбиций Миллера, т.е. на содержание гасарбайтеров. Есть еще примеры, но этот самый точный.
ras3ah54jqus
ras3ah54jqus ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:15, ред.
А деньги уголовного мира, украденные у государства, на которые содержатся некоторые команды РПЛ должны интересовать народ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:15
Мне кажется, все ваши доводы надо адресовать журналисту - идиоту, который задаёт такие в высшей степени непрофессиональные вопросы. Г-н Алаев, ну что с него взять ? Ему задали вопрос, и он, как чиновник - бюрократ, должен был что-то ответить. А так как прямо наши чиновники не привыкли отвечать даже на самые элементарные вопросы, г-н Алаев облёк ответ в обтекаемую форму. Не скажет же он журналисту: " Да пошёл ты куда подальше со своими дурацкими вопросами"...
kcpmjuvjp7a4
kcpmjuvjp7a4
вчера в 18:04
Я думаю, у Брунея шансов на это побольше
112910415
112910415
вчера в 18:02
мы в курсе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:00
gcrg7c852qj3 И не только Газпром. Все госструктуры. которые тратят бюджетные деньги на профессиональный футбол. Это еще и РЖД, и ВТБ и региональные Правительства. Профессиональные футболисты должны деньги зарабатывать, а не сидеть на шее у государства. В мире такого нет нигде. Везде футбол частный.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:52
Алаев: «Очень маловероятно, что сборная России попадёт на ЧМ-2026».
баск
баск
вчера в 17:48
Не "маловероятно, что поедем", а "точно пропустим".

В марте уже евроотбор начинается, Алаев когда и как собирается реализовать вероятность туда поехать, хотя бы и малую?
А в Азии, куда некоторые корифеи очень хотят перейти, вообще третий этап отбора вовсю идёт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:47
Значит, привыкаем что все это надолго...надо придумать, как смотреть ЧМ...
gcrg7c852qj3
gcrg7c852qj3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:44, ред.
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 17:40
    Чтоб туда попасть, нужно отбор пройти. А это не возможно. Все знают почему, но все "скромно" молчат ...
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