Алаев: «Очень маловероятно, что сборная России попадёт на ЧМ-2026».

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий на тему возможного возвращения российских команд в международные турниры.
Я общаюсь с Александром Дюковым и Максимом Митрофановым, но не нахожусь в их процессе переговоров о возвращении российских клубов в Европу. Были мероприятия, на которые ездили коллеги из РФС, но деталей я не знаю.
Наше возвращение в Европу — очень сложный процесс, коллеги этим занимаются, у нас к ним полное доверие. Будем ждать от них новостей. Согласен ли я, что мы точно пропустим чемпионат мира в 2026 году? Очень маловероятно, что мы туда попадём.
В марте уже евроотбор начинается, Алаев когда и как собирается реализовать вероятность туда поехать, хотя бы и малую?
А в Азии, куда некоторые корифеи очень хотят перейти, вообще третий этап отбора вовсю идёт
В марте уже евроотбор начинается, Алаев когда и как собирается реализовать вероятность туда поехать, хотя бы и малую?
А в Азии, куда некоторые корифеи очень хотят перейти, вообще третий этап отбора вовсю идёт