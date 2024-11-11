Алаев: «Очень маловероятно, что сборная России попадёт на ЧМ-2026».

Президент РПЛ дал комментарий на тему возможного возвращения российских команд в международные турниры.

Я общаюсь с Александром Дюковым и Максимом Митрофановым, но не нахожусь в их процессе переговоров о возвращении российских клубов в Европу. Были мероприятия, на которые ездили коллеги из РФС , но деталей я не знаю.

Наше возвращение в Европу — очень сложный процесс, коллеги этим занимаются, у нас к ним полное доверие. Будем ждать от них новостей. Согласен ли я, что мы точно пропустим чемпионат мира в 2026 году? Очень маловероятно, что мы туда попадём.