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Дзюба признался, что в глубине души с детства любит «Спартак»

вчера, 13:53

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в интервью источнику заявил, что гордится тем, что является воспитанником «Спартака».

Я очень горд, что являюсь воспитанником «Спартака». С другой стороны — лучшее время провёл в «Зените». Поэтому, на самом деле, трудно сказать. В глубине души всё равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще всё, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора — все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор.

Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовёте Черчесова с Ромащенко — и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают всё и будут бороться за медали. Но в «Спартаке» этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят. Хотя в глубине души я всё равно очень люблю этот клуб, уважаю за историю, за легенд. Но и «Зенит» очень сильно… Это лучшее время в моей карьере. И очень тепло было в «Локомотиве».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:51, ред.
Артём прям ко всем подлизался, как бы в Акроне не обиделись. Но в чем-то он конечно прав, дух Спартаковский похерили, однако Саламыч его точно Спартаку не вернёт. Дух спартаковский это работа, за себя и за того парня, это ответственность перед болельщиками, это зрелость и здоровые ценности любви к своему делу и самопожертвованию ради него. В Спартаке давно уже менталитет почивания на лаврах, денег, хайпа и престижа. Дух спартаковский возрождать надо и взращивать с пелёнок академии теперь, с этим всем нынешним бомондом уже ничего не сделаешь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
В советское время на радиоканале "Маяк" была передача "Опять двадцать пять". Называлась так потому, что отведённое ей время составляло двадцать пять минут: от окончания одних новостей до начала следующих. Шла она регулярно. Ваши, и вам подобным, постоянные "лирические воспоминания" об Артёме напомнили мне как эту передачу, так и граммофонную иглу, которая в месте изъяна пластинки по несколько раз возвращается на ту же дорожку, пока иглу лёгким прикосновением пальца не сдвигали в нужном направлении.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:32, ред.
Юрий.
Я отвечаю на очевидные вопросы только в одном случае: если их задают дети.

P.S. А так..., ну не моё это. Извини.
pomor445
pomor445
вчера в 19:28
От безответной любви к Спартаку занялся рукоблудством.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:28
Какую чушь он несёт в данном случае ? Может, где - то лукавит, где-то недоговаривает, как частенько делаем мы с вами, но приписывать ему в этом интервью то, что вы назвали чушью, по меньшей мере несерьёзно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:13, ред.
Любовь к Спартаку..., или к Зениту..., или к одушевленному субъекту... ну не знаю, товарищи, не знаю зачем так акцентировать и сердобольничать. Вот лично я считаю, что Любовь - это весьма переменчивая во времени субстанция, а посему рвать сердце ну не имеет смысла..., тем более по прошествии N-ных лет.

Кроме того, в Жизни есть вещи поважней Любви, достойные реально трепетного обсуждения/отношения/проникновения: например Совесть, Порядочность, Принципиальность...

P.S. Что до Артёмки..., пусть балакает. Чушь ведь он несёт не со зла, а искренне, - в силу "врождённого" воспитания и "переизбытка" IQ.
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 18:41
черчесова??? он точно любит спартак ?))
pomor445
pomor445 ответ d7y4vhp94bpy (раскрыть)
вчера в 18:24
Там у него была лучшая баня в жизни.
pomor445
pomor445 ответ 7u4865va8rrn (раскрыть)
вчера в 18:23
Скупая сама высохнет, не успеешь и смахнуть.
pomor445
pomor445
вчера в 18:22
Можно по разному относится к мнению Дзюбы о Черчесове, но Спартак столько перебрал тренеров, что мог бы и этого попробовать. Особенно вместо этого человека с остановки - Абаскаля.
pomor445
pomor445
вчера в 18:17
Спорить можно, но на вкус и цвет товарища нет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:48
В чём-то прав рукоблуд. Кроме слов о Черчесове-тренере, конечно.
s2ey7wuavtaz
s2ey7wuavtaz
вчера в 16:47
Раньше великие команды боролись за первое место, сейчас за пятое-шестое.
chromage
chromage
вчера в 16:36
Из Дзюбы будет отличный депутат или чиновник ) И нашим и вашим и еще ведро простокваши )
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 16:20
"... с детства люблю «Спартак»". "... лучшее время провёл в «Зените". "... очень тепло было в «Локомотиве»". Ну, конечно, больше всего люблю себя смотреть в интернете... Девушки, с низкой социальной ответственностью в Тольятти, открыли рты...
Capral
Capral
вчера в 16:15
Сенатов.

В чем-то, конкретном с тобой соглашусь. Даже если взять меня, то я, сознательно отказался от боления за некогда родное футбольное Динамо, в силу известных причин. Но это не значит, что я отказался за остальные динамовские виды спорта- волейбол, бенди и тд. Думаю, также и поклонники других клубов...
nik9373
nik9373
вчера в 16:14
Хочу напомнить Дзюбе, что Черчесов уже был тренером "Спартака"и кроме серебра ничем не отметился. Ах, да, отметился, разгромными поражениями "ЦСКА"(1:5) и "Динамо" (К). Два раза по 1: 4 проиграли и стратег был изгнан.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:01, ред.
Отвечаю оппонентам. Естественно, что у "Спартака" остались болельщики, как в разных странах болеют за киевское, московское, минское и тбилисское "Динамо", ЦСКА, "Торпедо". Разница в одном: болельщиков осталось в разы меньше, чем в советское время. Именно об этом я и веду речь в своём первом комментарии. По причине того, что спорт вообще и футбол в частности переходят на коммерческие рельсы, многие мои товарищи, которые в советское время рвали на себе рубаху из-за любви к "Спартаку", сейчас к команде полностью охладели. Согласитесь, что те, советские, болельщики, не чета сегодняшним. Они крепкие, "настоящие", спали и видели себя поклонниками именно этой московской команды.
Сейчас им всё равно, как играет когда-то любимый ими клуб.
Capral
Capral
вчера в 15:34
Анатолий Кандауров.

За Спартак болеют и в Германии, из бывших граждан СССР, и немало.
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:29
Я в осадок выпал с этой фразы Теминой)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:23
CapralCapral
Болеют за Спартак не только в нашей стране, но и в зарубежье и дальнем и ближнем. Был свидетелем даже в Грузии.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:14
А всё таки какой любвеобильный - этот футболист Артём...)
Capral
Capral
вчера в 15:05
Сенатов!

Спартак, всегда будет командой- за которую болели и болеют миллионы!!!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 14:59
В глубине души...... только глубины бывают разные. У Артёма любовь к Спартаку залегла видимо на глубине Марианской впадины.)
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:58
Синдром " любви " к народной команде фк " СПАРТАК " Москва
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:57, ред.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:53
"Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовёте Черчесова с Ромащенко...."
7u4865va8rrn
7u4865va8rrn
вчера в 14:41, ред.
Тёмка, пощади, я аж скупую мужскую слезу чуть не смахнул!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:38, ред.
Традици, преданность эмблеме, всё это сейчас никто не чтит, разве что в детско-юношеском футболе. Перейдя во взрослый футбол у футболистов главный преоритет жирный контракт и ему всё подчинено.
Болейте за своих, а не против чужих!
4RT
4RT
вчера в 14:34
Гость
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