Дзюба признался, что в глубине души с детства любит «Спартак»

Нападающий «Акрона» в интервью источнику заявил, что гордится тем, что является воспитанником «Спартака».

Я очень горд, что являюсь воспитанником «Спартака». С другой стороны — лучшее время провёл в «Зените». Поэтому, на самом деле, трудно сказать. В глубине души всё равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще всё, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора — все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор.

Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовёте Черчесова с Ромащенко — и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают всё и будут бороться за медали. Но в «Спартаке» этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят. Хотя в глубине души я всё равно очень люблю этот клуб, уважаю за историю, за легенд. Но и «Зенит» очень сильно… Это лучшее время в моей карьере. И очень тепло было в «Локомотиве».