Дзюба признался, что в глубине души с детства любит «Спартак»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в интервью источнику заявил, что гордится тем, что является воспитанником «Спартака».
Я очень горд, что являюсь воспитанником «Спартака». С другой стороны — лучшее время провёл в «Зените». Поэтому, на самом деле, трудно сказать. В глубине души всё равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще всё, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора — все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор.
Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовёте Черчесова с Ромащенко — и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают всё и будут бороться за медали. Но в «Спартаке» этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят. Хотя в глубине души я всё равно очень люблю этот клуб, уважаю за историю, за легенд. Но и «Зенит» очень сильно… Это лучшее время в моей карьере. И очень тепло было в «Локомотиве».
Теперь, вот, Дзюба признается в любви к родному Спартаку, но вспоминает и ностальгирует по Зениту. Это, как в известной истине: "Говоря о любви к одной женщине не вспоминают предыдущую".
Но в чем, он прав, так это в том, что спартаковский дух, да, собственно и традиции, потеряны. Как-то, спартачи вышли на поле в чёрной форме, чего я, никогда не приму. Вот в таких ньюансах и мелочах, и теряются традиции... Ну и конечно на счет Черчесова, и Ромащенко Артемка погорячился.
При жизни, Вася Уткин, Светлая ему Память, однажды сказал: "Черчесов- очень переоценённый тренер". Так что, с Дзюбой по этому поводу можно поспорить. А традиции не только в Спартаке потеряны. А в Динамо, разве не потеряны...
Теперь, вот, Дзюба признается в любви к родному Спартаку, но вспоминает и ностальгирует по Зениту. Это, как в известной истине: "Говоря о любви к одной женщине не вспоминают предыдущую".
Но в чем, он прав, так это в том, что спартаковский дух, да, собственно и традиции, потеряны. Как-то, спартачи вышли на поле в чёрной форме, чего я, никогда не приму. Вот в таких ньюансах и мелочах, и теряются традиции... Ну и конечно на счет Черчесова, и Ромащенко Артемка погорячился.
При жизни, Вася Уткин, Светлая ему Память, однажды сказал: "Черчесов- очень переоценённый тренер". Так что, с Дзюбой по этому поводу можно поспорить. А традиции не только в Спартаке потеряны. А в Динамо, разве не потеряны...
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!