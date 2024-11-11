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Полузащитник «Спартака» Бонгонда — о Дзюбе: «Кто это? Я не знаю его»

вчера, 12:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда в разговоре с корреспондентом источника после победы над «Акроном» в матче 15-го тура РПЛ (4:0) заявил, что не знает нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбу.

Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Кто? Артём Дзюба? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нём спрашиваете — я играю за «Спартак». Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке.

Я, к сожалению, не россиянин, поэтому не могу знать всех игроков. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете. Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:02
Богонда...как бы мне по тактичней и по культурней сказать))))...одним словом ..лукавит!))))...уверен на 200%, что перед игрой с Акроном, в Спартаке -всем с пристрастием рассказали про ДЗЮБУ!!!))))
112910415
112910415
сегодня в 08:34
так проходит слава мирская
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:35, ред.
Кааааааааак.....Соболева знаешь...а Меня не знаешь !!!!!!!!!!!!!
5Uralmash
5Uralmash
вчера в 16:16
Дзюбу знаем, чебурашку с косичками- знать не хотим.
2tdcyt7fgbg9
2tdcyt7fgbg9
вчера в 15:47
Это наш знаменитый мастер спорта по карманной гребле и без бабы е**е
lotsman
lotsman
вчера в 15:02
Провокационная статья, если кто не понял. Если в оригинале, то и вопрос был задан не так и ответ не таким был. Но у журналистов есть манера передёргивать немного чтобы и статья была - вроде бы та, но с другим подтекстом и ответ - вроде бы по теме, но в другом цвете. И вот уже в народе понеслись жаркие пересуды.))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:23
Пытался тактичо и саркастично уйти от ответа, и вышло не плохо, даже сравнил героя страны с конголезийцами)
Тео лучший игрок РПЛ прямо сейчас и такие вопросы не красят журналиста
ssspartak
ssspartak ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
Вопрос то футболисту задали вполне обычный. Ни для кого не секрет, что некоторые команды играют в футбол с персональной опекой. С начала понесло Бонгонда - его никто не просил говорить знает ли он дзюбу или нет, вопрос был про персональную опеку. Затем понесло автора статьи, который придумал триггерный заголовок.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:02
Последний абзац статьи всё объясняет. Точка. Никаких инсинуаций со стороны пользователей не должно быть. Ставлю жирный минус тому, кто задал футболисту этот дурацкий вопрос.
8eh85m8dg25s
8eh85m8dg25s
вчера в 13:54
Дзюба тоже с трудом представляет что такое Конго и умеют ли его жители читать.
xhk5e2v8dzq7
xhk5e2v8dzq7
вчера в 13:45
Ну вот и нашёлся первый человек в нашем футболе, который не видел знаменитый рукакин фильмец
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:39
Интересно, Дзюба о его словах знает? Надо ждать какого-то ответа. Хотя, Артёму главное, чтобы о нём говорили хоть что-нибудь.
memphis
memphis
вчера в 13:26
Дзюба и Конго - вот это точно пенсия
Capral
Capral
вчера в 13:17
Мда, такого удара, великий комбинатор не испытывал никогда...
Знатно и со вкусом потроллил "стремянку"!!! Красавец!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:12, ред.
Да, Дзюба вчера и вправду не дал повода с собой познакомиться при всех его габаритах. Но это заслуга Бабича, Бабича Бонгонда знает точно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:10
Дипломатический ответ!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:08
"Я, к сожалению, не россиянин.."
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Ахаха
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