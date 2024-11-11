Полузащитник «Спартака» Бонгонда — о Дзюбе: «Кто это? Я не знаю его»

Полузащитник московского «Спартака» в разговоре с корреспондентом источника после победы над «Акроном» в матче 15-го тура РПЛ (4:0) заявил, что не знает нападающего тольяттинской команды .

Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Кто? Артём Дзюба? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нём спрашиваете — я играю за «Спартак». Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке.

Я, к сожалению, не россиянин, поэтому не могу знать всех игроков. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете. Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде.