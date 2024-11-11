Дзюба — о тренерстве: «В целом хочу попробовать, наверное»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в интервью источнику ответил на вопрос, видит ли он себя тренером.
Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии.
В целом хочу попробовать [тренировать], наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны. Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями. Меня это очень сильно пугает — 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так.
Я всегда говорю всё в лицо? Я могу поступать иначе, буду маневрировать. Какие‑то вещи в лицо надо говорить, вызывая футболиста один на один, а не при всех его прибивать.
Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких‑то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер — только если защищаю своих игроков. У меня есть кодекс, чёткие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов. Это важно. Как у Слуцкого: самое главное — это коннект с игроками.
А успехи в Ференцвароше! Ну вот в Казахстане оскандалился с языковым барьером не поладил
А успехи в Ференцвароше! Ну вот в Казахстане оскандалился с языковым барьером не поладил
Как у Слуцкого: самое главное — это коннект с игроками.
Что бы коннектиться с игроками как Лёня Руке нужно жить да жить и быть начитанным, вежливым, толерантным и понимающим. Качество Руки - это эпатажность и эмоции. Когда игроки будут посмеивать тренера за прошлые ЗАСЛУГИ в рукоделии - это не серьезно. Тренер должен быть и с юмором, так и серьезно уметь подходить к своему делу. Хотя кто знает авось и получиться)
Как у Слуцкого: самое главное — это коннект с игроками.
Что бы коннектиться с игроками как Лёня Руке нужно жить да жить и быть начитанным, вежливым, толерантным и понимающим. Качество Руки - это эпатажность и эмоции. Когда игроки будут посмеивать тренера за прошлые ЗАСЛУГИ в рукоделии - это не серьезно. Тренер должен быть и с юмором, так и серьезно уметь подходить к своему делу. Хотя кто знает авось и получиться)
Только начинать надо с низов, сразу в РПЛ у него не пойдёт
Команда из второй лиги в самый раз, а там как пойдёт
Только начинать надо с низов, сразу в РПЛ у него не пойдёт
Команда из второй лиги в самый раз, а там как пойдёт
Тебе, Тёмка, в этом плане гораздо проще - никаких превращений не надо, ты и так сказочен на 100 процентов
Тебе, Тёмка, в этом плане гораздо проще - никаких превращений не надо, ты и так сказочен на 100 процентов
"....Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393080/dzyuba-artyom-akron 11.11.2024
Он что хотел этим сказать? Что левой рукой владеет не хуже чем правой ? И может на слабо продемонстрировать? "Личность" однако.
"....Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393080/dzyuba-artyom-akron 11.11.2024
Он что хотел этим сказать? Что левой рукой владеет не хуже чем правой ? И может на слабо продемонстрировать? "Личность" однако.