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Дзюба — о тренерстве: «В целом хочу попробовать, наверное»

вчера, 14:45

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в интервью источнику ответил на вопрос, видит ли он себя тренером.

Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии.

В целом хочу попробовать [тренировать], наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны. Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями. Меня это очень сильно пугает — 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так.

Я всегда говорю всё в лицо? Я могу поступать иначе, буду маневрировать. Какие‑то вещи в лицо надо говорить, вызывая футболиста один на один, а не при всех его прибивать.

Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких‑то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер — только если защищаю своих игроков. У меня есть кодекс, чёткие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов. Это важно. Как у Слуцкого: самое главное — это коннект с игроками.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:57
"хочу попробовать...наверное"-это ключевые слова!...значит еще не готов))))
112910415
112910415
сегодня в 06:59
безнадёжный вариант, совсем-совсем
протон
протон ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 00:10
Ну, у Саламыча немного по серьезней послужной список будет. в Легии выдал не плохо. В 2018 году обеспечила себе исторический выход в 1/8 финала мундиаля.
А успехи в Ференцвароше! Ну вот в Казахстане оскандалился с языковым барьером не поладил
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:40, ред.
будет такой же тупой тренер как Черчесов. ничего команде в плане тактики и т.п. не даст, но за счет своего похабного юмора будет поддерживать моральный дух команды, за счет которого будут вывозиться некоторые матчи
протон
протон ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 20:38
У дзюруки нет тех качеств, что бы тренировать. Человек вспыльчив не устойчив к стрессовым ситуациям, что очень не маловажно для проф. деятельности на посту.
Как у Слуцкого: самое главное — это коннект с игроками.
Что бы коннектиться с игроками как Лёня Руке нужно жить да жить и быть начитанным, вежливым, толерантным и понимающим. Качество Руки - это эпатажность и эмоции. Когда игроки будут посмеивать тренера за прошлые ЗАСЛУГИ в рукоделии - это не серьезно. Тренер должен быть и с юмором, так и серьезно уметь подходить к своему делу. Хотя кто знает авось и получиться)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:08, ред.
Анатолий. Ну вы же взрослый мужик, наделённый жизненным опытом, грамотный, много знаете и правильно мЫслите. Но когда вы в очередной раз всуе вспоминаете прошлые грехи Артёма, лично мне становится за вас неудобно. Прекратите же в конце концов. Не унижайте себя таким примитивным способом. Ладно, был бы какой безусый юнец - гусар, но вы, человек из СССР...
протон
протон
вчера в 19:58
Меня одного настораживает когда дзюбарука говорит "Хочу попробовать" Для дзюбиньо нет лучшего ремесла как рукоделие. У работящего в руках дело огнем горит.
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:36
Для него это будет хороший опыт, если решится
Только начинать надо с низов, сразу в РПЛ у него не пойдёт
Команда из второй лиги в самый раз, а там как пойдёт
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:07
Хороший будет тренер но для детской школы..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:47
Даже интересно чем закончится его тренерский порыв!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:09
Молчание - золото. Лучше бы не говорил ничего.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:34
Дзюба тренер.... даже такое словосочетание вызывает улыбку....
nubom
nubom
вчера в 16:01
Имеет смысл попробовать...
adekvat
adekvat
вчера в 15:38
Один на один думаю не каждый с Дзюбой согласится уединиться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:08
"Супермен" уже сейчас примеривает на себя роль тренера, первые ,ещё достаточно робкие шаги "Бэтмена" - "Иди... на свой фланг"...)
nx8j6zfp9w9j
nx8j6zfp9w9j ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:54
Намного глубже наводит на мысль, что с Азмуном они периодически менялись
92m6avbvuqq6
92m6avbvuqq6
вчера в 14:52
Меня это очень сильно пугает — 90% футболистов в России превращаются в сказочных…

Тебе, Тёмка, в этом плане гораздо проще - никаких превращений не надо, ты и так сказочен на 100 процентов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:52
Этот дубоватый мужик от скромности не умрет.
"....Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393080/dzyuba-artyom-akron 11.11.2024

Он что хотел этим сказать? Что левой рукой владеет не хуже чем правой ? И может на слабо продемонстрировать? "Личность" однако.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:50
Зюба тренер))) Если только учить видео снимать))
ja2pzz93pvak
ja2pzz93pvak
вчера в 14:46
В Мудиолиге лучше тренера и не представить
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