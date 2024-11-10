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Осинькин: «Наверное, мы не заслужили немножечко фарта»

вчера, 17:32
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об итогах матча РПЛ с ЦСКА (1:2).

Сейчас в наши ворота влетает все, что можно, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Даже немножечко не заслужили. По такой игре точно.

Когда все вместе, когда есть единение всех: команды, клуба, болельщиков — тогда такие голы не влетают, такие голы мы забиваем, ВАР засчитывает такие наши голы, такие фолы уже свистят... Где‑то мы какую‑то ауру сломали.

Вынуждены были поменять Рассказова, который был не готов на весь матч. А все остальные замены по позиции.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:44
то ли ещё будет ... (
3c9gfyc7wspa
3c9gfyc7wspa
вчера в 18:11
Тебе бы сейчас фарт точно не помешал, чтобы не уволили сгоряча
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:07
Фортуна благоговела Акинфееву, его вини))).
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:48
Если бы не Игорь с его сейвами, то минимум ничейка была бы....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:48
Фарт никому не мешает, но и самим нужно работать...
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