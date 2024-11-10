Осинькин: «Наверное, мы не заслужили немножечко фарта»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался об итогах матча РПЛ с ЦСКА (1:2).

Сейчас в наши ворота влетает все, что можно, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Даже немножечко не заслужили. По такой игре точно.

Когда все вместе, когда есть единение всех: команды, клуба, болельщиков — тогда такие голы не влетают, такие голы мы забиваем, ВАР засчитывает такие наши голы, такие фолы уже свистят... Где‑то мы какую‑то ауру сломали.

Вынуждены были поменять Рассказова, который был не готов на весь матч. А все остальные замены по позиции.