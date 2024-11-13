Стало известно, кто сообщил Винисиусу, что он не получил «Золотой мяч»

Стало известно, как «Реал» принял решение не посещать церемонию вручения «Золотого мяча».
Один из руководителей газеты France Football, отвечающей за вручение награды, рассказал Винисиусу Жуниору, что он не выиграет «Золотой мяч».
После этого нападающий сообщил об этом руководству мадридского клуба, которое приняло решение бойкотировать церемонию вручения награды.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393189/kukalon-real-do-19 13.11.2024
Это был человек с планеты земля...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393189/kukalon-real-do-19 13.11.2024
Это был человек с планеты земля...
хотя...думаю, это было согласованно всеми))) никто не хотел большого скандала прямо во время церемонии.
представит, как винисиус устроил истерику, как делегация реала покидает зал, праздник по любому был бы испорчен.
боссы франс футбола выбрали мини-скандал.
хотя...думаю, это было согласованно всеми))) никто не хотел большого скандала прямо во время церемонии.
представит, как винисиус устроил истерику, как делегация реала покидает зал, праздник по любому был бы испорчен.
боссы франс футбола выбрали мини-скандал.