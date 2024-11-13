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Стало известно, кто сообщил Винисиусу, что он не получил «Золотой мяч»

сегодня, 00:15

Стало известно, как «Реал» принял решение не посещать церемонию вручения «Золотого мяча».

Один из руководителей газеты France Football, отвечающей за вручение награды, рассказал Винисиусу Жуниору, что он не выиграет «Золотой мяч».

После этого нападающий сообщил об этом руководству мадридского клуба, которое приняло решение бойкотировать церемонию вручения награды.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:19
утечка информации была меньшим злом !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:13
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 00:54
    Стало известно, кто сообщил Винисиусу, что он не получил «Золотой мяч»
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393189/kukalon-real-do-19 13.11.2024

    Это был человек с планеты земля...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:45
    доносчика надо выгнать из франс футбола.
    хотя...думаю, это было согласованно всеми))) никто не хотел большого скандала прямо во время церемонии.
    представит, как винисиус устроил истерику, как делегация реала покидает зал, праздник по любому был бы испорчен.
    боссы франс футбола выбрали мини-скандал.
    Sкрудж
    Sкрудж
    сегодня в 00:22
    И не наказать то некому этого нерадивого одного из руководителей , так как он сам руководитель. А так конечно не мешало бы вставить втык журналюге . Когда стало известно, что Реал не летит церемонию вручения , все всё поняли , что мячик Родри . А так красиво с интригой могло бы быть . Да и Переса надо наказать какими нибудь санкцииями за эти фокусы.
    Гость
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