Стало известно, кто сообщил Винисиусу, что он не получил «Золотой мяч»

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сегодня, 00:15

Стало известно, как «Реал» принял решение не посещать церемонию вручения «Золотого мяча».

Один из руководителей газеты France Football, отвечающей за вручение награды, рассказал , что он не выиграет «Золотой мяч».

После этого нападающий сообщил об этом руководству мадридского клуба, которое приняло решение бойкотировать церемонию вручения награды.